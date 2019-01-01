Jamie Carragher: Manchester United'ın kadrosu Liverpool'dan iyi

Carragher, Premier Lig'deki şampiyonluk yarışını ve Liverpool'un son dönemde yaşadığı sorunları değerlendirdi.

Jamie Carragher, Manchester United'ın kadrosunun Liverpool'dan üstün olduğunu ve kadro derinliğinin az olmasının Liverpool'u şampiyonluk yarışında kötü etkileyebileceğini savundu.

West Ham karşısında kaybettiği puanlarla takipçileri Manchester City ve Tottenham'ı umutlandıran Liverpool'a bir eleştiri de eski oyuncusu Jamie Carragher'dan geldi. Sky Sports'ta katıldığı programda konuşan Carragher eski takımını ezeli rakibi Manchester United'la kıyasladı:

"Daha önce de söyledim, Manchester United Liverpool'dan daha iyi bir kadroya sahip. İnsanlar bunu garip karşılasa da bence bunun işaretlerini görmeye başladık."

Carragher, sağ bek bölgesindeki sorunlara da değindi ve ekledi:

"Clyne transferine izin vermenin hata olduğunu düşünüyorum. Bazı sorunlar olsa bile gönderilmesi elzem değildi. Sağ bekte iki maçta görev almak zorunda kalan James Milner sol bekte gösterdiği performansa ulaşamadı. Tamamen pozisyon dışı bir görüntüsü vardı."

Şampiyonluk mücadelesini de yorumlayan Carragher, yarışın henüz bitmediği yönündeki düşüncesini "Liverpool'un sorunları ileriye dönük endişeler yaratıyor. Önceki haftalarda izlediğimiz Liverpool'dan uzak bir görüntü var. Yine de liderlikte yer almaları olumlu görülebilir. City veya Tottenham öne bile geçse henüz kimse için biten birşey yok." cümleleriyle aktardı.

Carragher kariyeri boyunca formasını giydiği tek takım olan Liverpool'dan 2014 yılındaki emekliliğiyle ayrılmıştı.