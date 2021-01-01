Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma yarışı çok çetin geçiyor.
Beşiktaş zirvede şampiyonluk için en avantajlı takım. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçında yara aldı fakat hâlâ az da olsa umudu var. Keza Galatasaray da sonuna kadar savaşacak.
Yukarılarda durum bu. Aşağısı ise daha karışık. Potadakileri saymazsak 12. sıradaki Göztepe'den sonraki altı takım da tehlikeyi hissediyor.
Tabii ki 42 puanlı Çaykur Rizespor ve İttifak Holding Konyaspor ile 43 puanlı Antalyaspor'un küme düşme ihtimali çok düşük. Zira alt sıralardaki takımların birbirleri ile maçları mevcut.
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|11
|Antalyaspor
|43
|+12
|12
|Konyaspor
|42
|-4
|13
|Çaykur Rizespor
|42
|-13
|14
|Yeni Malatyaspor
|40
|-6
|15
|Başakşehir FK
|40
|-15
|16
|Ankaragücü
|38
|-14
|17
|Kayserispor
|38
|-16
|18
|Kasımpaşa
|37
|-15
|19
|BB Erzurumspor
|37
|-22
|20
|Gençlerbirliği
|35
|-27
|21
|Denizlispor
|28
|-30
Denizlispor bu hafta sonu küme düşebilir
Bu sezon dört takımın alt lige düştüğü Süper Lig'de, alt sıralardaki takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar da oldukça mühim.
Ligde bu hafta sonu Denizlispor, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Horozlar eğer bu maçtan galibiyetle ayrılamazsa bu sezon Spor Toto Süper Lig'e veda eden ilk takım olacak. Ali Tandoğan'ın ekibi kritik mücadeleyi kazanırsa, Çaykur Rizespor'u da aşağıya çekecek.
BB Erzurumspor'u deplasmanda 10 kişi kalmasına rağmen 2-1 mağlup eden Başakşehir ise altı puanlık maçta MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başkent ekibi perşembe akşam evinde Gaziantep FK'ye 1-0 mağlup olarak büyük yara aldı. İstanbul ekibi de henüz rahatlayabilmiş değil.
Yalçın Koşukavak'ı göreve getiren ve ilk maçta Denizlispor'u 6-3 mağlup edip küme düşme hattından çıkan Kayserispor ise büyük bir fırsata sahip. Bu hafta sonu Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, kritik maçtan 3 puanla ayrıldığı takdirde Yeni Malatyaspor'u da altına alcak ve ciddi bir avantaj sağlayacak.
Eğer bu gerçekleşirse, İrfan Buz'un ekibi için de tehlike çanları daha yakından çalmaya başlayacak.
İkili averajlarda hangi takımlar önde?
Küme düşme hattında sezonu aynı puanda tamamlayacak takımlar olabilir. Burada da sıralamayı belirlemek için ikili averaj devreye girecek. Denizlispor'u bir kenara koyarsak, diğer 10 takımın birbirleri arasındaki ikili averaj durumu şu şekilde:
Gençlerbirliği - BB Erzurumspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Gençlerbirliği
|4
|+1
|2
|BB Erzurumspor
|1
|-1
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kasımpaşa
|3
|+1
|2
|Gençlerbirliği
|3
|0
Gençlerbirliği - Kayserispor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Gençlerbirliği
|4
|1+
|2
|Kayserispor
|1
|-1
Gençlerbirliği - Ankaragücü
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Ankaragücü
|4
|+1
|2
|Gençlerbirliği
|1
|-1
Gençlerbirliği - Başakşehir
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|6
|+2
|2
|Gençlerbirliği
|0
|-2
Gençlerbirliği - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Yeni Malatyaspor
|4
|+1
|2
|Gençlerbirliği
|1
|-1
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Gençlerbirliği
|4
|+1
|2
|Çaykur Rizespor
|1
|-1
Gençlerbirliği - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Konyaspor
|2
|0
|2
|Gençlerbirliği
|2
|0
Gençlerbirliği ile Konyaspor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Gençlerbirliği'nin averajı -27, Konyaspor'un averajı ise -4.
Gençlerbirliği - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Antalyaspor
|6
|+3
|2
|Gençlerbirliği
|0
|-3
BB Erzurumspor - Kasımpaşa
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|BB Erzurumspor
|3
|+1
|2
|Kasımpaşa
|0
|-1
İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada Erzurum'da oynanacak.
BB Erzurumspor - Kayserispor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|BB Erzurumspor
|4
|+2
|2
|Kayserispor
|1
|-2
BB Erzurumspor - MKE Ankaragücü
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|BB Erzurumspor
|3
|0
|2
|MKE Ankaragücü
|3
|0
BB Erzurumspor ile MKE Ankaragücü, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle BB Erzurumspor'un averajı -22, MKE Ankaragücü'nün averajı ise -14.
BB Erzurumspor - Başakşehir
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|6
|+2
|2
|BB Erzurumspor
|0
|-2
BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|BB Erzurumspor
|6
|+3
|2
|Yeni Malatyaspor
|0
|-3
BB Erzurumspor - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|BB Erzurumspor
|4
|+2
|2
|Çaykur Rizespor
|1
|-2
BB Erzurumspor - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Konyaspor
|6
|+3
|2
|BB Erzurumspor
|0
|-3
BB Erzurumspor - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Antalyaspor
|4
|+2
|2
|BB Erzurumspor
|1
|-2
Kasımpaşa - Kayserispor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kaysersipor
|6
|+2
|2
|Kasımpaşa
|0
|-2
Kasımpaşa - MKE Ankaragücü
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|MKE Ankaragücü
|3
|+1
|2
|Kasımpaşa
|0
|-1
İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada İstanbul'da oynanacak.
Kasımpaşa - Başakşehir
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|4
|+1
|2
|Kasımopaşa
|1
|-1
Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Yeni Malatyaspor
|4
|+2
|2
|Kasımpaşa
|1
|-2
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kasımpaşa
|4
|+2
|2
|Çaykur Rizespor
|1
|-2
Kasımpaşa - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Konyaspor
|4
|+1
|2
|Kasımpaşa
|1
|-1
Kasımpaşa - Antalyaspor
|Sıra
|Takıkm
|Puan
|Averaj
|1
|Antalyaspor
|2
|0
|2
|Kasımpaşa
|2
|0
Kasımpaşa ile Antalyaspor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Kasımpaşa'nın averajı -15, Antalyaspor'un averajı ise -12
Kayserispor - MKE Ankaragücü
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kayserispor
|4
|+1
|2
|Ankaragücü
|1
|-1
Kayserispor - Başakşehir
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kayserispor
|3
|+2
|2
|Başakşehir
|0
|-2
İki takım arasındaki rövanş maçı, 41. haftada İstanbul'da oynanacak.
Kayserispor - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kayserispor
|3
|+1
|2
|Yeni Malatyaspor
|0
|-1
İki takım arasındaki rövanş maçı, 39. haftada Malatya'da oynanacak.
Kayserispor - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Kayserispor
|3
|0
|2
|Çaykur Rizespor
|3
|0
Kayserispor ile Çaykur Rizespor, ligi aynı puanda bitirirse iki takım arasındaki genel averaja bakılacak. 38. hafta itibariyle Kayserispor'un averajı -16, Çaykur Rizespor'un averajı ise -12.
Kayserispor - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Konyaspor
|4
|+1
|2
|Kayserispor
|1
|-1
Kayserispor - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Antalyaspor
|6
|+3
|2
|Kayserispor
|0
|-3
MKE Ankaragücü - Başakşehir
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|3
|+1
|2
|MKE Ankaragücü
|0
|-1
İki takım arasındaki rövanş maçı 39. haftada İstanbul'da oynanacak.
MKE Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|MKE Ankaragücü
|3
|+1
|2
|Yeni Malatyaspor
|3
|-1
MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Çaykur Rizespor
|4
|+2
|2
|MKE Ankaragücü
|1
|-2
MKE Ankaragücü - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|MKE Ankaragücü
|4
|+1
|2
|Konyaspor
|1
|-1
MKE Ankaragücü - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|MKE Ankaragücü
|3
|0
|2
|Antralyaspor
|3
|0
Başakşehir - Yeni Malatyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|4
|+2
|2
|Yeni Malatyaspor
|1
|-2
Başakşehir - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|1
|0
|2
|Çaykur Rizespor
|1
|0
İki takım arasındaki rövanş maçı 42. haftada Rize'de oynanacak.
Başakşehir - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|4
|+1
|2
|Konyaspor
|1
|-1
Başakşehir - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Başakşehir
|4
|+4
|2
|Antalyaspor
|1
|-4
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Yeni Malatyaspor
|6
|+5
|2
|Çaykur Rizespor
|0
|-5
Yeni Malatyaspor - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Konyaspor
|4
|+1
|2
|Yeni Malatyaspor
|1
|-1
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Yeni Malatyaspor
|4
|+1
|2
|Antalyaspor
|1
|-1
Çaykur Rizepor - Konyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Çaykur Rizespor
|4
|+2
|2
|Konyaspor
|1
|-2
Çaykur Rizespor - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Çaykur Rizespor
|6
|+2
|2
|Antalyaspor
|0
|-2
Konyaspor - Antalyaspor
|Sıra
|Takım
|Puan
|Averaj
|1
|Antalyapor
|1
|0
|2
|Konyaspor
|1
|0
İki takım arasındaki rövanş maçı 42. haftada Antalya'da oynanacak.