Jadon Sancho: “Manchester United hakkında konuşmak istemiyorum”

Yeni sezonda İngiliz kulübünün formasını giyecek olan Jadon Sancho’nun aklı sadece Euro 2020’de.

İngiltere’nin genç yıldızı Jadon Sancho’nun 73 milyon sterlin karşılığında Dortmund’dan Manchester United’a transfer olacağı açıklanmıştı.

Henüz resmi imzalar atılmasa da, iki kulüp her konuda anlaşmaya vardı. İngiltere ile Avrupa Şampiyonası’nda yoluna devam eden Sancho, turnuvanın ardından kendini Manchester United’a bağlayan sözleşmeye imza atacak.

Ancak 21 yaşındaki oyuncu şu anda Premier Lig’e transferiyle gündeme gelmek istemiyor. Sancho, İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası macerası noktalanana dek Manchester United’ı aklından çıkarmış durumda.

Cumartesi günü İngiltere çeyrek finalde Ukrayna’yı 4-0’la geçerken, Sancho turnuvada ilk kez bir maça 11’de başlamıştı. 90 dakika sahada kalan Sancho, attığı dört çalımla bu alanda sahanın en iyisiydi.

Neler söyledi?

BBC Radio 5’a açıklamalarda bulunan Sancho, transferle ilgili soruları yanıtlamayacağını söyledi.

“Dürüst olmak gerekirse Manchester United hakkında konuşmak istemiyorum. Şu anda sadece İngiltere’ye odaklanıyorum.”

“Sevinçten uçuyorum. Kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı, şans bulduğum için çok mutluyum. Benim için özel bir andı.”

“Her yedek kaldığımda antrenman sahasına dönüp her şeyimi ortaya koyuyorum. Sahaya çıkmaya daima hazırdım.”

Sıradaki rakip Danimarka

İngiltere, Çarşamba günü Wembley’deki yarı finalde Danimarka ile karşılaşacak. Bu engeli de aşarlarsa, finaldeki rakipleri İspanya-İtalya maçının galibi olacak.

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