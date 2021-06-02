Fenerbahçe'den Bernd Schuster'e teklif

Sarı lacivertli takım, geçmişte Beşiktaş ile Süper Lig deneyimi yaşayan Bernd Schuster ile ilgileniyor.

Yeni sezonda Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan Fenerbahçe, teknik direktör arayışında tanıdık bir isme yöneldi.

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Marca’da yer alan habere göre, Fenerbahçe, bir dönem Beşiktaş’ı da çalıştıran Bernd Schuster'e teklif götürdü. Ancak 61 yaşındaki teknik adamın kararında acele etmek istemediği ve bu teklifi tüm yönleriyle değerlendireceği yazıldı.

Schuster'in kariyeri

Teknik direktörlük kariyerine 90’lı yıllarında sonunda Almanya’nın Fortuna Köln ekibi ile başlayan Schuster, asıl başarısını ise İspanya’da yakaladı.

Schuster, ikinci ligde mücadele eden Xerez’e tarihinin en başarılı sezonlarını yaşatsa da, La Liga havasını solumak için biraz daha beklemesi gerekecekti.

Kısa süreli Shakhtar Donetsk macerasının ardından İspanya’ya dönen tecrübeli çalıştırıcı, önce Levante’yi, ardından Getafe’yi yönetti. Schuster yönetiminde Kral Kupası’nda finale çıkan Getafe, yarı finalin ilk maçında 5-2 yenildiği Barcelona’yı, rövanş maçında 4-0 mağlup ederek büyük ses getirdi.

Real Madrid'de zirveye çıktı

Schuster, oynattığı hücum ağırlıklı futbolla bir İspanyol devinin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Temmuz 2007’de Real Madrid’in başına geçen Alman çalıştırıcı, buradaki ilk sezonunda La Liga’yı ve İspanya Süper Kupası’nı kazandı.

2008’de Real Madrid’den ayrılan Schuster, iki yıl ara verdiği teknik direktörlüğe Beşiktaş ile dönüş yaptı.

Beşiktaş'ta erken ayrılık

Siyah beyazlı takımda eski öğrencisi Guti ile yeniden yolları kesişen Schuster, Quaresma gibi önemli bir yıldızı da barındıran kadroyu, devre arasında Simao, Fernandes ve Almeida transferleriyle takviye etti.

Buna rağmen istenilen performansı bir türlü yakalayamayan Beşiktaş, 25 hafta sonunda lider Fenerbahçe’nin 21 puan gerisine düştü. Kartal, UEFA Kupası’na da ikinci turda Dinamo Kiev'e elenerek veda etmişti.

Kötü gidişe dur diyemeyen Schuster, sezonu tamamlamadan Beşiktaş’taki görevinden istifa etti.

Schuster, Beşiktaş’ın ardından İspanya’nın Malaga ve Çin’in Dalian Yifang takımlarını çalıştırdı.

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