Florenzi’nin sakatlanmasıyla birlikte İtalya’nın ilk 11’inde kendisine yer bulmaya başlayan Di Lorenzo, Napoli formasıyla kariyerine seviye atlattı.

27 yaşındaki Di Lorenzo, çıraklıkla başlayan zorlu hayat yolculuğunun gidişatını sıkı çalışarak değiştirmeyi başardı. İtalyan sağ bek, bugünlerde ise Euro 2020 finalinde boy göstermeye hazırlanıyor.

Turnuvanın açılış maçı olan Türkiye karşılaşmasında sakatlanan Florenzi, devre arasında oyundan alınmış ve yerini Giovanni Di Lorenzo’ya bırakmıştı. Bu maçın ikinci devresinde kendini göstermeye başlayan Di Lorenzo, İsviçre maçında ise yıldızını tamamen parlatmış ve İtalya ilk 11’inin değişmez parçalarından biri olmuştu.

Napoli’de forma giyen başarılı oyuncu, İtalyan devinde de birçok taktik varyasyona ayak uydurmayı başarmıştı. Dolayısıyla Di Lorenzo’nun Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısı, bir sürpriz değildi.

Kariyerine hücumcu olarak başlayan Di Lorenzo, ilerleyen yıllarda da bildiğimiz üzere sağ bek pozisyonuna evrilmişti. Öyle ki gençken Di Lorenzo’nun lakabı “Batigol’dü.”Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında gösterdiği üstün performansla milli takımdan davet almayı başaran yıldız oyuncu, Roberto Mancini’nin de en güvendiği isimlerden biri oldu.

Bir diğer deyişle mavi Napoli formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu, İtalya'nın "Gök Mavi" formasını terletmeye hak kazanmıştı.

Empoli’de gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başlayan Di Lorenzo, 2019 yılında da Carlo Ancelottili Napoli’ye transfer olmuştu. İtalyan sağ bek, Ancelotti’nin kanatları altında özellikle mental olarak önemli bir gelişim kaydetmişti.

Son iki sezonda Napoli formasıyla 95 maçta görev yapan Di Lorenzo, 7 gol 15 asistlik bir katkı verdi ve Gattuso döneminde de değişilmez oyunculardan biri oldu. Başarılı oyuncunun gelişimini yakından takip eden Roberto Mancini de Di Lorenzo’yu 26 kişilik kadroya dahil etti.

Çok yönlülüğüyle dikkat çeken İtalyan oyuncu, çoğunlukla sağ bekte oynasa da görev verilmesi halinde sol bekte de oynayabiliyor.

Napoli’de yeniden dirilen ve kariyerine bambaşka bir yön veren Di Lorenzo, İtalya’nın İngiltere ile oynayacağı Euro 2020 finalinde de Gök Maviler’in en çok güvendiği isimlerden biri olacak.

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