ÖZEL | Barcelona'nın talip olduğu İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılacak mı?

Manchester City, Barcelona'nın talip olduğu İlkay Gündoğan'ı bırakmak istemiyor.

Bu sezon Pep Guardiola'nın değiştirdiği sistemle birlikte daha fazla ön plana çıkan İlkay Gündoğan, takımın sürpriz golcülerinden oldu.

Almanya Milli Takımı ile Euro 2020 kampında olan Türk asıllı Alman futbolcu için Barcelona devrede.

Goal'ün edindiği bilgire göre ise, Katalan ekibinin bu ilgisine rağmen Manchester City yıldız oyuncuyu satmayı düşünmüyor.

İlkay'ın sözleşmesi ne durumda?

Pep Guardiola'nın kulüpteki ilk transferlerinden biri olan 30 yaşındaki oyuncunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar kontratı bulunuyor. İlkay bu sezon Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve Şampiyonlar Ligi'nde de finale kalan takımın en önemli parçasıydı.

Guardiola'nın bu sezon sistemde yaptığı değişiklikle ofansif orta saha oyuncusu olarak ve zaman zaman da sahte forvet olarak görev yapan başarılı oyuncu sezonu 17 gol atarak tamamladı.

Orta sahada başka değişiklik olacak mı?

Sözleşmesi sona eren Fernandinho'nun geleceği henüz belli olmazken, 36 yaşındaki oyuncuyla bir yıllık daha sözleşme uzatma konusunda görüşmeler sürüyor.

Şampiyonlar Ligi finalini Chelsea'ye kaybeden İngiliz ekibi, takımı güçlendirmek adına ilk hedef olarak Aston Villa'nın yıldızı Jack Grealish'i seçti.