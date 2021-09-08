İtalya Milli Takımı'nın golcüsü Süper Lig'e geldi

Udinese'nin İtalya Milli Takımı'nın formasını da giyen yıldız oyuncu artık Süper Lig'de boy gösterecek.

Aykut Kocaman yönetiminde sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve oynadığı üç maçtan da mağlubiyetle ayrılan Başakşehir'in yeni golcüsü belli oldu. Gelecek sezon yeniden Avrupa kupalarında yer almak isteyen Başakşehir, Serie A takımlarından Udinese'nin formasını giyen İtalyan golcü Stefano Okaka ile anlaşmaya vardı.

Daha önce Roma, Fulham, Parma, Sampdoria Anderlecht ve Watford gibi takımların da formasını giyen 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Serie A'da 22 maça çıkarken, dört gol atmıştı. İtalya Milli Takımı formasını son olarak ülkesinin 2-0 kazandığı 15 Kasım 2020'de oynanan Polonya maçında giyen Okaka, toplamda beş kez giydiği A milli takım formasıyla bir gol atmıştı.

Nzola olmadı

Güçlü fiziği ve kaleye sırtı dönük oyunuyla öne çıkan Okaka İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre bugün İstanbul'da 2+1 senelik sözleşmeye imza atarak, Antalyaspor ile anlaşmaya varan Enzo Crivelli'nin yerini doldurcak.

Kariyerinin en iyi dönemini 2015-2016 sezonunda Belçika'da geçiren Okaka, bu dönemde 49 maçta şans bulmuş ve 18 gol kaydetmişti.

Başakşehir'in adı geçtiğimiz günlerde bir başka Serie A golcüsü M'Bala Nzola ile de anılmış ancak bu transfer resmiyet kazanmamıştı. Öte yandan milli aranın ardından ilk maçını İzmir deplasmanında Göztepe ile oynayacak olan Başakşehir'de Okaka'nın bu karşılaşmada takımla olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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