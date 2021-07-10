İskoçlar'dan İtalyanlar'a: Kurtar bizi Roberto Mancini! Son umudumuzsun
Bağımsız Iskoçya destekçisi "The National" gazetesi, Euro 2020 öncesi manşetine Roberto Mancini'yi taşıdı.
İlk kez 11 farklı ülkede düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İngiltere ile İtalya karşı karşıya gelecek.
Bu büyük finalde bazı İskoçlar'ın gönlü ise İtalya'nın kazanmasından yana.
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The National ne söyledi?
Final öncesi kapak fotoğrafına Roberto Mancini'yi koyan İskoçya Gazetesi "The National", İtalyan teknik adamı "Cesur Yürek" filmiyle ön plana çıkardı.
"Kurtar bizi Roberto, sen bizim son umudumuzsun..."
The National, İngilizler'in 1966 Dünya Kupası zaferini sık sık dile getirmelerine de gönderme yaptı.
"Bir 55 yıl daha bununla övünmelerine tahammül edemeyiz"
İskoçya ile İngiltere arasındaki gerginlik neden kaynaklanıyor?
İskoçlar ile İngilizler yüzlerce yıl boyunca toprak mücadelesi verdi.
İngiliz kralların İskoç topraklarını ele geçirme hevesi karşısında İskoçlar, bağımsızlık ideali etrafında birleşti.
İskoçya Milli Marşı'nda Stirling ve Bannockburn'de İngiliz ordusuna karşı kazanılan zaferler anılıyor.
İngiltere ile İskoçya arasındaki gerilim İngiltere'nin Brexit'ten çıkma talebi üzerine gündeme gelmişti.
2016'daki referandumda, İskoçlar'ın yüzde 62'si Avrupa Birliği'nde kalmak yönünde oy kullandı.
Ancak İngiltere'nin kararıyla birlikte İskoçya, Brexit'ten ayrılmak zorunda kaldı.
Euro 2020 finali ne zaman?
İtalya ile İngiltere'nin kozlarını paylaşacağı Avrupa Şampiyonası finali, 11 Temmuz'da oynanacak.
Wembley Stadı'nda yaşanacak heyecan TSİ 22.00'da başlayacak.