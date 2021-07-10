Neymar, Lionel Messi'yi destekleyenlere öfkeli: "S****** gidin!"

Brezilyalı yıldız, Copa America finalinde Lionel Messi için Arjantin'i destekleyecek taraftarlara sert sözler söyledi.

Neymar, Copa America finali öncesi Brezilyalı taraftarlara, Lionel Messi siteminde bulundu.

Arjantin ile Brezilya, Cumartesi gecesi Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. İki dev, 2007'den bu yana ilk kez finalde karşılaşacak.

Brezilya turnuvaya ev sahipliği yapıyor ve bazı ev sahibi taraftarların gönlü kupayı Lionel Messi'nin kaldırmasından yana.

Neymar ne söyledi?

Neymar, Copa America finalinde, Arjantin'i destekleyen tüm Brezilyalı taraftarlara seslendi:

Instagram hesabından paylaşım yapan Neymar, "Çok gururlu bir Brezilyalıyım." diyor.

"Hayalim her zaman Brezilya Milli Takımı'nda olmak ve tezahüratları dinlemekti."

"Brezilya, ister sporda ister bir model yarışmasında ya da Oscar'da yarışıyorsa asla karşısında olmadım ve olmayacağım."

"Eğer Brezilya varsa ben Brezilyalı'yım ve hangi Brezilyalı bundan farklı düşünüyor?

Sorun değil, saygı duyacağım ama S****** gidin!"

Neymar'ın Copa America sicili

Neymar, Brezilya'nın Venezuela ve Peru'ya karşı oynadığı iki grup maçında iki gol kaydetti. Ayrıca Brezilyalı yıldızın 3 asisti var.

Neymar, Venezuela ve Peru maçlarının ardından gol atamamış olsa da Brezilya, Şili'yi ve Peru'yu devirerek finalde yer almayı başardı.

Rakibi Lionel Messi'nin ise bu turnuvada 4 golü var.

Şili, Bolivya ve Ekvador maçlarında gol bulan Messi, bir de 5 asist kaydetti.

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