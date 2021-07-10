Barcelona'nın Lionel Messi kumarı mahkemelerde bitebilir

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve serbest oyuncu statüsüne kavuşan Lionel Messi'nin Katalan devinde kalması kolay görünmüyor.

Ülkesi Arjantin ile Copa America finaline yükselen ve milli formayla ilk kupasını kazanmaya yakın olan efsane futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Katalan devinin içinde bulunduğu ekonomik çıkmaz da her ne kadar anlaşmaya varılsa da Messi'nin takımda kalmasını sağlayacak imzanın önüne geçiyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Barcelona'daki son sezonunda 100 milyon euro kazanan Messi kalmak için yüzde 50'lik maaş kesintisini kabul edip, yılda 50 milyon euro'ya oynasa bile Barcelona'nın 34 yaşındaki Messi'ye bu kontratı verebilmesi için 200 milyon euro'luk oyuncu satışı yapması gerekiyor.

Şu ana kadar Junior Firpo, Jean-Clair Todibo, Konrad de La Fuente ve Carles Alena'nın satışlarıyla 32 milyon euro'luk satış yapan Barcelona'nın 200 milyon euro'luk satışa ulaşması kolay görünmüyor. Oldukça zor bir durumda bulunan Barcelona'da Messi'ye sunulacak ödeme planında bir takım değişikliklerin yapılması da gündeme geldi.

Beş yıllık ödeme planı riskli

Messi'nin iki senelik sözleşmesindeki alacaklarını beş yılda ödemeyi planlayan Barcelona yönetimi, bu yönde bir karar alırsa Messi futbolu bıraksa bile yüksek bir yıllık ücret ödemeye devam edecek ve bu durum kulüp için tek görevi elçilik yapmak olan bir isme ödenecek yüksek ücretten ötürü zimmete para geçirme davası açılması riskini beraberinde getirecek.

Oldukça büyük bir çıkmazda bulunan Barcelona yönetiminin bu problemi aşabilmek için yoğun bir mesai harcadığı kaydedilirken, Messi'nin tutumu da bu süreçte belirleyici olacak. Özellikle PSG'den cazip bir teklif aldığı öne sürülen Arjantinli yıldızın yeni sözleşme konusunda göstereceği sabır, Barcelona'daki geleceğini doğrudan etkileyecek.

Daha fazla okuma