Irkçılığa maruz kalan Yeni Malatyasporlu Farnolle'e taraftardan videolu destek

Yeni Malatyaspor'un Olimpija Ljubljana'yı elediği maçta ırkçı saldırıya uğrayan kaleci Farnolle'e taraftarlar sahip çıktı.

Kulübü, kalecileri Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarlarının ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Slovenya'da oynanan UEFA 2. ön eleme rövanş karşılaşmasında Fabien Farnolle ile ilgili yakışıksız söz ve sloganların, tüm olgun ve bilinçli insanları etkilediği gibi kendilerini de derinden etkilediği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Her şeyden önce bilinmelidir ki biz büyük bir aileyiz ve Fabien Farnolle bu ailenin en önemli üyelerinden biri. Ona yapılmış tüm hakaretleri kulübümüze ve temsil ettiğimiz ülkemize yapıldı kabul eder ve asla göz yumamayız. Başından itibaren sıcak ilişkiler kurduğumuz NK Olimpija Ljubljana takımının değerli yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını ve bilinçli taraftarını tenzih ederek, kasıtlı bir şekilde bu saldırıyı organize edip futbolun birleştirici yönünü yok eden, sorumsuz tüm holiganları şiddetle kınıyoruz. Sporun ve hayatın akışı içerisinde gerçekleşen tüm ırkçı ve dışlayıcı saldırıların karşısında, kalecimiz Fabien Farnolle'ün her zaman olduğu gibi yanındayız."

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Fabien Farnolle'e klipli destek

Öte yadan Yeni Malatyaspor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı kliple kaleci Fabien Farnolle'ün Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan klipte vatandaşlar "Seninleyiz Farnolle" diyerek Beninli kaleci Farnolle'e destek verdi.