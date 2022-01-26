Inter taraftarı Milan derbisini protesto edecek: Bilet tahsisinden rahatsızlar

Inter'in ünlü taraftar gruplarından Curva Nord, bilet tahsislerini protesto etmek için Milan Derbisini boykot edeceklerini açıkladı.

Boykotta marş söylemeyi, bayrak sallamayı ve hatta tribünlerde koreografi yapmayı reddettiklerini belirttiler.

Karşılaşma 5 Şubat Cumartesi günü San Siro'da oynanacak.

Normalde stadyumlardaki sadece 5.000 kişilik COVID kısıtlamaları gevşetilerek yüzde 50 kapasite geri getirilecek.

Inter taraftarı rahatsız

Kapasitenin gevşetilmesiyle kulüp tarafından biletlerin kimlere verileceği belirsizliğini koruyor. Bu, Curva Nord'daki Inter taraftarını rahatsız etti.

Milan derbisi için "bilet tahsislerinin nasıl yapıldığı konusunda hayal kırıklığına uğradıklarını ve şok olduklarını" belirten bir açıklama yayınladılar.

Misilleme olarak "ultras" maça katılacaklarını ancak megafonlar, bayraklar, pankartlar veya hepsinden önemlisi tribünlerde herhangi bir "tifo" olmadan katılacaklarını açıkladılar.

Milan'ın Curva Sud'u ile mücadele eden Curva Nord'daki dev koreografi, Milan Derbisinin öne çıkan anlarından biridir.

Inter taraftarları, direktör Beppe Marotta müdahale edip bilet dağıtımını "ultrasa" yaymadıkça maç boyunca takımlarına tezahürat yapmayacakları konusunda uyarıda bulundu.

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