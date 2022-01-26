Fas teknik direktörü Halilhodzic, oyuncusunu övdü: “Hakimi, Trent ile birlikte en iyi iki bekten biri”

Fas teknik direktörü Vahid Halilhodzic, Achraf Hakimi'nin dünyanın en iyi iki bekinden biri olduğuna ve sadece Liverpool'dan Trent Alexander-Arnold'un kendi pozisyonlarında ona rakip olabileceğine inanıyor.

Hakimi, Salı günü Fas'ın son 16 turu zaferinde Malavi'ye 35 metreden sansasyonel bir serbest vuruş atarak Afrika Uluslar Kupası'nın öne çıkan yeteneklerinden biri olarak ortaya çıkıyor.

Bu gol, PSG'nin yıldızının turnuvadaki art arda ikinci serbest vuruş golü oldu.

Halilhodzic ne söyledi?

Halilhodzic, GOAL'a verdiği demeçte:

"Bu çocuğun en iyi yeteneklerden biri olduğunu ve pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğunu görebilirsiniz.

"O ve Trent Alexander-Arnold, dünyanın en iyi iki bek oyuncusu.

"Geçen maç ve bu akşam attığı goller harika ve bu tür şeyleri her zaman göremezsiniz.

"Bunun için ve yeteneklerini takıma sunduğu için onu tebrik edelim - herkes bunu yapamaz."

Fas ve Hakimi, turnuvanın başında ve son 16 turunun ilk yarısında etkili bir performans ortaya koyamadı.

"Oldukça özel bir ilişkimiz var ve onunla çok konuşuyorum - Komorlara karşı ilk yarıdan sonra mutlu değildim ve devre arasında onunla konuştum.

"İkinci yarı dünya standartlarında Hakimi'ydi ve o böyle devam etti, bizim için daha iyiye gitti."

Hakimi'nin Gabon'a karşı attığı gol 2-2'lik bir beraberlik sağladı ve Fas'ın C Grubu'nu geçmesini sağladı. Salı günü Malavi'ye karşı Son 16 galibiyeti geldi. Youssef En-Nesyri ve Hakimi'nin golleri ile çeyrek finale kaldılar.

"Hakimi ile konuştum"

Halilhodzic ayrıca, Hakimi'nin liderlik niteliklerine ve Kuzey Afrikalılar için inisiyatif alma ve son iki maçında onları zor durumlardan kurtarma arzusuna övgüde bulundu.

Bosnalı teknik adam, "Daha fazla liderlik yapmasını isteyen Faslı taraftarlar tarafından eleştirildi, bu yüzden onunla birçok görüşme yaptım, sorumluluk almasını istedim" dedi.

"22 yaşında bir çocuk ama büyümek için muazzam bir alan, çok fazla potansiyeli var.

"Artık önemli bir çocuk, liderlerden biri ve bir kez daha muhteşem bir gol attı. Muazzam yeteneğini gösteren olağanüstü arkadaşımız Achraf'tı."

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