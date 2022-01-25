Galatasaray Başkanı Burak Elmas sarı-kırmızılı takımdaki son gelişmeleri masaya yatırdı. Habertürk'te yayımlanan Teke Tek programında Galatasaray'ın eski yöneticisi Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Elmas, Galatasaray'ı içinde bulunduğu zorlu durumdan çıkartmak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın geleceğinin tehlike altında olduğunu belirten Elmas, kendisinin ve geri kalan tüm kişilerin gelip geçici olduğunu ancak Galatasaray için kenetlenmeleri gerektiğini belirtti:

"Galatasaray, son dönemlerde çok parçalandı. Liseli, lisesiz gibi ifadelerle ciddi anlamda ayrıştı. Camiayı birleştirme hedefiyle görüşmeler yaptık. Eski başkanlarımızı, eski divan başkanlarımızı bir araya getirdik.

"Hakemlerin bazı hatalarının istekli yapıldığını düşünüyorum. Hatta federasyonda bizim gitmemizi isteyenlerin bunları yaptırdığını da düşündüm. Hala da düşünüyorum. Hakemlerle ilgili ciddi sorunlar var. Federasyonla ciddi görüşmeler yaptık. Takımda da problemler var ama hakemlerle ilgili problemleri bunlarla karıştırmamak lazım.

"Marka değerinin dibe vurduğu Türk futbolunda bizim gelirlerimizi artırmamız gerekiyor ama bu haliyle Türk futbolunda bunları yapamayız. Asla yalan söylemedik. Biz projelerimizi 2 aylık sunmadık, 3 sene için seçildik, 3 senede gerçekleştireceğiz dedik.

"Bize gül bahçesi de sunulmadı. Pandemiden çıkılmış, yayın geliri azalmış. Kurun geldiği noktada ciddi bir darbe yedik. Sponsorlukları düzeltmek ve büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor. Galatasaray'da ayrılıkları, düzgün yapabilmek lazım.

"Her ayrılığın, kavgaya dönüşmesine gerek yok. Galatasaray Başkanı, istediği zaman istediği alternatiflerle görüşebilir. B planı yapmaya mecburdur. Avrupa kulüpleriyle sürekli görüşüyorum. Yapmak istediğimiz değişimi başarmış kişilerle görüşme halindeyim, maalesef ülkemizde bunun bir örneği yok.

"Özellikle Fatih Terim konusunda çok hassas davranmaya çalıştım. Camiamız için çok değerli bir futbol adamı, kendisini çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Fakat doğru olduğunu düşündüğüm kararı almak zorundaydım. Bunun da arkasındayım.

"Ben, Galatasaraylı olarak bildiklerim ve gördüklerim dahilinde en uygun kararı vermeye çalıştım. Bunun doğru olup olmadığını da zaman gösterecek.

"Ben hala Fatih Terim'in çok önemli bir futbol aklı olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'da çok fazla futbol aklı olan insan yok. 5 kişi bile yoktur. Fatih Terim'den, başkan yardımcısı olarak futbol aklı olarak bu projeye devam etmesini istedim ama hocamız bunu istemediğini söyledi.

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