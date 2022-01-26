Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal, gündemi değerlendirdi: “Fatih Terim’in son 3 senesi başarısızdı”

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'a başkanlık yapan Ünal Aysal, Skorer'e açıklamalarda bulundu.

Aysal, Fatih Terim'in ayrılığından yeni teknik direktör Torrent'e Burak Elmas yönetiminden istifalara kadar birçok konuda önemli konulara değindi.

"Fatih Terim'in son 3 senesi başarısız"

Başkanlık döneminde Fatih Terim ile de çalışan Ünal Aysal, son ayrılığı değerlendirdi.

"Hepimizin bir faydalı olma süreci var bu hayatta, iş hayatımızda, özel hayatımızda. Bu süreçler bittiği vakit ya kendimizi yenileyeceğiz ya da kaybolup gideceğiz. Hocanın da son 3 senelik performansına baktığımız vakit, başarısız geçen bir 3 sene var.

"Yönetimin bunu göz önünde tutarak aslında yaptığı tek hata var. Bu seneye başlarken hocayla anlaşmayı uzatmaması gerekirdi. Mantıklı olan buydu. Ancak hocayla 3 senelik bir anlaşma yapıp ondan 5 ay sonra vazgeçmeleri, bence yönetimin gözden kaçırdığı bir detay ama önemli bir detay.

"Hocayı değiştirmek gerekiyor muydu? Bence net bir şekilde değiştirmek gerekiyordu. Çünkü büyük kulüplerin 1 seneden fazla başarısızlığa tahammülü olmaz. 2.sene hakkınız yok. Tolerans 1 senedir.

Biz hiçbir zaman kulübün önünde olamayız. Bizi, ismimizi yapan, şöhret kazandıran, cemiyet hayatında saygın bir yer yakalatan, bize bunu veren kendimiz değiliz. Galatasaray Kulübü.

Bu başkanın kararıdır. Bu kararı istediği gibi alır, istediği zaman alır."

"Torrent yerine daha güçlü bir isim olmalıydı"

Ünal Aysal, Galatasaray'ın yeni teknik direktörü İspanyol Domenec Torrent'i de değerlendirdi:

"Torrent’i ben de tanımıyorum doğrusunu isterseniz. Biraz araştırdım. 3 sene başarısız olursanız büyük kulüplerde eğer ciddi bir problem var demektir. Böyle bir problem döneminde teknik direktörlük gibi önemli bir pozisyona Fatih hocayı gönderdikten sonra yerine koyacağınız adam çok daha güçlü bir isim, kendisini dünyaca kanıtlamış bir isim olması gerekir.

"O yönden bence inşallah Torrent başarılı olur, bunu dileyelim. Ancak Torrent başarılı olmazsa bu sefer gecikmeden karar alması gerekir başkanın. Onu da değiştirip daha iyisini getirip koyması lazım.

"İlk iki maçta adama tolerans sağlamak lazım. Bilmediği bir takıma ve ülkeye geldi. Ters bir zamanda geldi. Bütün suçları da o kişiye yükleyemezsiniz."

Yönetimdeki istifalar

Galatasaray eski başkanı, yönetimde gelen art arda istifaları hakkında da yorumlarda bulundu:

"Bence çok erken. Neden erken 2 sebepten söyleyeyim. Bir tanesi Galatasaray’da 3 senelik sürelerle yönetim değişiyor. Bu yönetimimiz haziran ayında seçildi daha 6 ay oldu. 6 ayda geçtiğimiz 2 senenin başarısızlıklarını yüklenerek geldiler. Onu bir şekilde yapılandırmaya çalıştılar.

"Gerçi Fatih hoca geçtiğimiz 2 senede de vardı ama bu sene yönetim değişti. Yepyeni bir yönetim yeni realiteleri yaşamak üzere geldiler. Bu arkadaşlardan bir kısmı havlu attı gitti. Bu normal bir şey.

"Aslında biz buna natürel seleksiyon diyoruz. Yani yönetimler kendi içlerinde o ilk sene içerisinde fikir değiştiren kişilere sahip olabilir. Bu yükü yüklenmek istemiyorum diyenler olabilir, bu yükü yüklenmek istemiyorum diyenler olabilir."

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