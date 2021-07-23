Inter, Chelsea’nin ilgilendiği Romelu Lukaku için istediği bonservis bedelini belirledi.

Geride bıraktığımız sezonu Serie A’da şampiyon olarak tamamlayan Inter, maddi durumundan ötürü oyuncu satışı yapmak zorunda olduğunu açıklamıştı.

Bu konuda yaşanan anlaşmazlıklardan ötürü Antonio Conte ile yollarını ayıran ve göreve Simone Inzaghi’yi getiren İtalyan devi, Achraf Hakimi’yi 60 milyon euro karşılığında PSG’ye satmıştı.

Lukaku’ya Chelsea ilgisi

Kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmak isteyen ve adı Erling Haaland ile de anılan Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku’nun durumunu da takip ediyor.

2011 - 12 sezonunda Londra ekibinin formasını terleten Lukaku, sonrasında Everton ve Manchester United formaları da giymişti.

Chelsea’nin ilgisine karşın Inter, Belçikalı yıldızı satmak istemiyor ve oyuncu da yoluna İtalyan devinde devam etmeye sıcak bakıyor.

Tuttosport'un haberine göre Inter, Lukaku’nun transferine yalnızca 120 milyon euro’nun üzerinde bir teklif gelmesi halinde onay verebilir.

Habere göre son Serie A şampiyonu; Romelu Lukaku’nun yanı sıra Nicolo Barella ve Alessandro Bastoni’yi de “dokunulmaz” isimler olarak belirledi.

Lukaku’nun geçen sezondaki performansı

Mutlu sona ulaşan Inter kadrosunun en önemli parçalarından biri olan Lukaku, tüm kulvarlarda 39 maçta görev almıştı. Bu maçlarda 30 kez rakip fileleri sarsan başarılı oyuncu, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Euro 2020’de de adından söz ettiren Belçikalı yıldız, dört golle turnuvayı noktalamıştı.

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