Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu Roma maçında kornerden gol attı

İtalya'da İnter forması giyen Türkiye Milli Takım oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, Roma maçında kullandığı köşe vuruşunda topu direkt olarak kaleye gönderdi ve ağlarla buluşturdu.

Roma deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayan Hakan, dakikalar 15'i gösterdiğinde kullandığı korner atışından sahalarda ender görülen bir gole imza attı.

Ne yaşandı?

Hakan, sol kanattan İnter'in kazandığı kornerde topun başına geçerken topu kaleye doğru gönderdi. Milli futbolcu, topu Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacaklarının arsından geçirerek ağlara gönderdi.

Roma karşısında mücadelenin açılış golünü kaydeden Hakan, 10 dakika sonra maçın 25. dakikasında Boşnak yıldız Edin Dzeko'ya bir de asist yaptı.

İnter, Hakan'ın bir gol bir de asist yaptığı mücadeleyi 3-0 kazanarak maç fazlasıyla lider Milan'ın 1 puan gerisinde 37 puanla İtalya Serie A'nın ikinci sırasına yükseldi.

Bir maçı eksik olan Napoli, Seria A'nın 3. sırasında bulunurken bu akşam sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

Hakan Çalhanoğlu'nun performansı

Sezon başında İtalya'nın Milan takımın'dan aynı şehrin ekibi İnter'e transfer olan Hakan, İtalya Serie A'da İnter formasıyla 13 maça çıkarken 4 gol attı 4 de asist yaptı.

Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkarken takımına gol veya asist katkısında bulunamadı.

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