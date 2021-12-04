Lionel Messi: Cristiano Ronaldo kariyerimin ilerlemesine yardımcı oldu

PSG'nin hücum yıldızı Lionel Messi, yedinci kez sahibi olduğu Ballon d'Or'u ele alırken Cristiano Ronaldo ile aralarındaki rekabete de değindi.

Arjantinli yıldız, France Football tarafından verilen futbolun bireysel prestijli ödülü Ballon d'Or'u geçtiğimiz günlerde yedinci kez kazandı.

Barcelona'dan ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan Lionel Messi başarılı olmak için öncelikle kendisiyle yarıştığını söylüyor.

Lionel Messi ne söyledi?

Ballon d'Or ödülü vesilesiyle France Football'a açıklamalarda bulunan Lionel Messi kariyerindeki ilk yılları ele aldı ve Barcelona'nın yolunu tutmasının ardından Arjantin'e dönmeyi bir daha düşünmediğini söyledi:

"Ben işçi sınıfından bir aileden geliyorum, babam bütün gün çalışırdı ve mütevazı bir mahallede yaşardık. Ama Allah'a şükür hiçbir eksiğimiz olmadı. Ailem bana hep saygıyı ve tevazuyu aşıladı. Ben bu değerlerle büyüdüm. 13 yaşında Barcelona'ya geldiğimde aynı değeri La Masia'da da buldum."

"Hormon eksikliği nedeniyle tedavime devam ediyordum ama ailem için çok pahalıydı. Ardından Barcelona'ya gitme ihtimali ortaya çıktı."

"Barcelona'ya geldiğimde uyum sağlamak kolay olmasa da geri dönmeyi hiç düşünmedim. İlk yıl çok zorlandım, doğru. Ama Arjantin'e dönmeyi hiç düşünmedim. Aksine zaman geçtikçe ve kendimi iyi hissettikçe hayalime daha çok ikna oldum: Profesyonel bir futbolcu olmak..."

Lionel Messi, PSG'ye transfer olmasının ardından Neymar'ın 10 numaralı formasını neden tercih etmediğini ise şu sözlerle anlatıyor:

"10 Numara, Neymar içindi. Yardımcı olmak için yeni bir takıma geldim. 10 numarayı tutmak adil görünüyordu. Bu yüzden 30 numarayı tercih ettim."

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ile aralarındaki rekabetin kariyerlerinin ilerlemesine yardımcı olduğunu düşünüyor:

"Her zaman kendimle yarışmak istedim, başkalarının ne yaptığına bakmadım. Cristiano ile yıllardır aynı ligde rekabeti sürdürdük. Bence harika oldu ve kariyerimizin ilerlemesine yardımcı oldu. Ama birbirimizle yarışmadan. Sadece kendim olmak ve kendimi diğerleriyle yarışmadan geliştirmek istedim."

Lionel Messi tarihin en iyi oyuncusu mu?

Arjantinli yıldız tarihin en iyi oyuncusu olarak görülmesi hakkında da konuştu:

"Hiçbir zaman tarihin en iyisi olduğumu söylemedim ya da bu fikri elde etmeye çalışmadım. Tarihin en iyilerinden biri olarak görülmek benim için fazlasıyla yeterli. Bu asla hayal bile edemeyeceğim bir şey."

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