YORUM | Avrupa'da coşkuyla ilerleyen Galatasaray, Süper Lig'de kayıp

Galatasaray, zirve yarışından geri kalmamak için Altay karşısında mutlak galibiyet arıyordu. Sarı Kırmızılı takım, Altay karşısına çıkarken Trabzonspor’un 17 puan gerisinde bulunuyordu. Şüphesiz ki bu puan farkı oyuncular üzerinde bir baskı oluşturuyordu.

Maçın ilk bölümünde Galatasaray istekli göründü fakat Altay, kalesini iyi savundu. İzmir temsilcisi, ani ataklarla rakip kaleye hızlı hücumlar denedi, ancak etkili bir görüntü çizemedi.

Fatih Terim’in cezası nedeniyle yedek kulübesinde başlayamadığı maçı kazanmak isteyen Sarı Kırmızılı ekip, özellikle Kerem ve Mostafa Mohamed’i rakip savunmanın arkasına kaçırmaya çalıştı.

Galatasaray, rakip kaleye organize hücum etmekte zorlandığı anlarda kalesinde golü gördü. Altay, golün ardından kendi yarı alanına kapandı ve rakibini üstüne doğru çekerek hızlı oyuncularını kullandı. Özellikle Bamba çok hareketliydi.

İlk yarının ortalarına doğru maçtaki tempo oldukça yükselirken, Sarı Kırmızılı takımda Berkan dinamik; Halil, Kerem ve Mostafa Mohamed hareketli göründü. Bu dakikalarda, rakip kalede baskı kurmak isteyen Galatasaray, Altay’ın ani ataklarında geriye dönmekte zorlandı.

Altay, golün ardından yediği baskıdan kurtuldu ve Galatasaray kalesine daha çok adamla gitmeye başladı. Kaptırdığı topları hızlı bir şekilde yeniden kapan İzmir ekibi, ilk yarının sonlarına doğru rakip yarı alanda etkili göründü.

Galatasaray’da Feghouli, etkili oynarken yaptığı ortalarda takım arkadaşlarına iyi paslar gönderdi.

İlk yarıda iki takım için de maçın dengeli geçtiğini söylemek mümkün. Altay cesur oynadı, fakat Galatasaray kalesine hücum ederken hızlı pas yapamadı.

Galatasaray, Cicaldau’nun eksikliğini yaşadı

Berkan ve Taylan orta sahasıyla rakip alana geçerken zorlanan Galatasaray, yaratıcılık konusunda Cicaldau’nun yokluğunu fazlasıyla hissetti.

İkinci yarının başında Altay kalesinde baskısını artıran Galatasaray, rakibinin ani atak yapmasına da izin vermedi. İzmir ekibi, ataklara çıkarken üst üste paslar yapmakta zorlandı ve Galatasaray’ı az adamla yakalama şansını değerlendiremedi.

Sarı Kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi Marcao, yaptığı müdahaleler ve etkili kademe anlayışıyla iyi bir oyun sergiledi. Özellikle, Bamba’yla girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı ve rakibini maç boyunca rahatsız etti.

Galatasaray, Altay ceza sahasına etkili toplar taşıdı, ancak net pozisyonların çoğundan yararlanamadı.

Mostafa Mohamed, çalışkan bir görüntü çizerken net pozisyonlardan yararlanamadı. Halil de ceza sahasında topla fazla oynayınca daha fazla gol atma fırsatını kaçırdı.

Son haftaların formda ismi Kerem ise rakip ceza sahasında istediği topları alamayınca gerçek görüntüsünden uzaktı.

Diagne, Altay'ın dengesini bozdu

Galatasaray, net golcü eksikliğini Diagne’nin oyuna girmesiyle çözdü ve Senagalli golcü rakip yarı alanda etkili işler yaptı. Altay savunmasını özellikle hava toplarında zor durumda bıraktı ve takım arkadaşlarına pozisyon hazırladı.

Altay, ikinci yarının sonlarında yediği golün etkisiyle de Galatasaray kalesine organize olarak gitti ve Muslera’yı zorladı. Maçın genelinde kendi yarı alanında bekleyen İzmir ekibi, çok adamla gittiği her pozisyonda etkili oldu.

Maçın uzun bir süresini rakip yarı alanında oynayan Galatasaray, evinde istediği skoru alamadı ve Avrupa’daki başarılı performansını lige yansıtamadı.

Altay ise maçın genelinde kendi alanında bekleyerek deplasmanda Galatasaray’dan puan almayı başardı.