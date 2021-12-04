YORUM | Trabzonspor'un, şampiyonluk kutlamasını yaza bırakmaya niyeti yok

Taraftarının desteğiyle maça etkili başlaması beklenen Trabzonspor, karşılaşmaya biraz tutuk bir giriş yaptı. Adana Demirspor, ilk dakikalarda daha etkili ataklar geliştirdi ve seyircisi önündeki Trabzonspor’u şok bir golle baskı altına almaya çalıştı.

Ancak Trabzon, dengeli ve son derece kendisinden emin futbolcularının oyunuyla baskıdan kurtuldu ve tribünlerin istediği şekle büründü.

Maçın ilk bölümlerinde Trabzon orta alanda iyi paslaştı ve oyunun yönünü aniden değiştirerek Adana temsilcisini Abdullah Avcı’nın geçmişte kullandığı bir tabirle 'çalkaladı'.

Adana Demirspor ise maçın ilk dakikalarının ardından kapandı ve Trabzonspor’u üstüne çekerek ani ataklarla rakip kalede etkili olmayı denedi.

Balotelli’nin sert şutuna, Trabzonspor’da Anthony Nwakaeme önce sert bir şutla daha sonra da golle karşılık verdi. İlk yarının ortalarında sahada çok çetin bir mücadele vardı.

Adana istekli, Trabzon sabırlıydı

Trabzonspor’un golünün ardından Adana biraz daha kıpırdadı ve rakip kaleye kurulu bir hücum düzeni oluşturmaya çalıştı. Bunu başardı da. Zaten iyi oyunculara sahip olan Adana’nın ihtiyaç duyduğu hücum zenginliğine, baskılı bir oyunla ulaşacağını tahmin etmek zor değil.

İtalya Milli Takımı’na yeniden katılması gündemde olan Balotelli, bazı pozisyonlarda Trabzon’u zorlamaya çalıştı, fakat ilk yarıdaki performansı onun seviyesi için yeterli değildi. Trabzon, İtalyan yıldızı özellikle iki oyuncuyla karşılamaya çalıştı.

Balotelli, gol atabileceği pozisyonları bulsa da bunları değerlendiremedi. İlk yarının sonlarında altıpastan çok net bir gol kaçırırken eski Balotelli’nin o topu tavana vurması zor olmazdı.

Trabzon, özellikle golün ardından vitesi biraz düşürdü ve kendi yarı alanında pas yaparak soluk aldı, fakat iki takım için de temponun aniden yükseldiği ve düştüğü anlar oldu.

Montella ile Abdullah Avcı arasında taktik savaşı

Bir tarafta Süper Lig’i bilen ve uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen Abdullah Avcı, diğer tarafta İtalyan Montella; ikisinin de maça iyi hazırlandığı ve rakip analizlerini oldukça iyi yaptığı belliydi. Adam adama oyun, bazı oyunculara ekstra önlem, orta alanda aniden kalabalıklaşan bir düzen iki takım için de geçerliydi.

Trabzon, ilk yarıya göre ikinci yarıya daha baskılı başladı. Abdullah Avcı’nın ekibi, Adana’nın ilk yarıda kurguladığı senaryoya benzer bir anlayışla oynayarak ikinci golü bulup rakibinin fişini çekmeyi düşündü.

Adana Demirsporlu oyuncular, baskı yedikleri anlarda kendi yarı alanlarında kalabalık durdu. Rakibinin yetenekli oyuncularını kalesine çok fazla yaklaştırmamaya çalıştı, ancak Nwakaeme kaleden uzak olsa bile farkını gösterdi.

Ligin en formda oyuncusu; Anthony Nwakaeme

Nwakaeme, şu anda tartışmasız ligin en formda ve fark yaratan oyuncusu olarak göze çarpıyor. Şampiyonluk alametlerinden birisi olan, oyunun sıkıştığı anlarda kilidi açacak oyuncu varlığını fazlasıyla karşılıyor. Hamsik’e attığı pasla bunu bir kez daha kanıtladı. Nijeryalı futbolcu, maçı 1 asist ve 1 de golle tamamladı.

İkinci golden sonra da oyun üstünlüğünü elinde tutan Trabzon, kalesinden uzak paslaşmalarla rakibini topun peşinden koşturdu. Adanalıların maça yönelik hevesini kıran bir oyun sergileyen Karadeniz ekibine karşı, 2 gol geride olmak Süper Lig’deki her takım için şüphesiz ki en kötü senaryolardan birisidir.

Uğurcan Çakır'dan gol izni yok

Maçın son anlarında, Adana temsilcisi çok adamla gol aramaya devam etti ve Trabzon’un zaaflarından yararlanmaya çalıştı, fakat Karadeniz temsilcisi dersine çok iyi çalışmıştı. Uğurcan Çakır, maçın son dakikalarında kalesinde sağlam durdu ve Adanalı oyunculara gol izni vermedi.

Trabzonspor, maçın genelinde iyi bir oyun oynadı ve karşılaşmanın direksiyonunu elinde tuttu. İstediği zaman tempoyu yükselten Karadeniz temsilcisi, dilediği anlarda ise saha içerisinde aktif dinlenme yaptı. Şampiyonluk şarkıları söyleyen Fırtına, esmeye devam ediyor. Trabzonspor, çok fazla zorlanmadığı karşılaşmadan istediği 3 puanı aldı.

Adana Demirspor ise pozitif bir futbol oynamaya çalıştı ve Trabzon kalesinde etkili pozisyonlar da buldu, ancak lig liderini mağlup etmek için daha fazlası gerekiyordu.

Kızgın sulara alışık olmayan Adana, Trabzon'da fırtınaya kapılıp kıyıya vurdu.