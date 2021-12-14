Arjantinli yıldız Paulo Dybala: "Juventus seviyesine gelebileceğimi hiç düşünmedim"

Juventus’un en önemli oyuncularından birisi olarak kabul edilen Paulo Dybala, İtalyan ekibinde yedinci sezonunu geçirirken kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

2015 yılından beri takımda bulunan Arjantinli futbolcu, soyunma odasındaki deneyimli futbolcular arasında yer alıyor.

Juventus’ta 10 numaralı formayı giymeden önce epey düşündüğünü söyleyen Dybala, kulübüyle Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak isterken Arjantin Milli Takımı’yla da Dünya Kupası’nı kaldırmayı hedefliyor.

Ne söylendi?

Junior Reporter'ın sorularını yanıtlayan Dybala, Juventus’tan teklif almasını hayatının en özel duygusu olarak açıklıyor:

“Palermo'da iyi bir sezon geçiriyordum ve büyük takımların bana olan ilgisini biliyordum.

“Menajerim, bana Juventus’tan teklif olduğunu söylediğinde diğer tekliflerle hiçbir şekilde ilgilenmemesini istedim.

“Juventus’ta 10 numaralı formayı giymek çok özel bir duygu. Yıllar boyunca çok önemli futbolcular bu numarayı sırtına geçirdi.

“Bu yüzden, bu özel numarayı giymek konusunda çok düşündüm ve sonuç olarak kararımı verdim ve giydim.

"Bu seviyeye gelebileceğimi hiç düşünmedim"

Ailesinin, kendisine büyük bir destek verdiğini söyleyen Arjantinli yıldız, “Benim futbolcu olabilmem için büyük fedakarlıklar yaptılar. O zamanlar, bu seviyelere gelebileceğimi hiç düşünmemiştim.

"Juventus seviyesinde oynayabilmek harika bir duygu.

“Şu an çok iyi biliyorum ki hayal kurmak ve bir şekilde eğlenmek gerekiyor, çünkü hayatımızda neler olacağını bilmiyoruz” dedi.

Dybala, hedefleri hakkında ise şu şekilde konuşuyor:

”Umarım Şampiyonlar Ligi kupasını Juventus ile kazanabilirim. Bu, herkes için büyük bir hediye olur.

“Arjantin ile Dünya Kupası’nı da kazanmak isterim tabiiki. Ne de olsa hayal kurmak bedava.”

Kariyeri boyunca birçok yıldız futbolcuyla oynadığını vurgulayan Dybala, “Messi ve Ronaldo başta olmak üzere çok iyi rakiplerle karşılaştım.

“Neymar da çok iyi bir oyuncu ve ona karşı oynamak da büyük bir keyifti. Ayrıca Mbappe’yi de söylemem gerekiyor. O çok hızlı ve çok yetenekli bir futbolcu” dedi.

Paulo Dybala; başarılarla dolu Juventus kariyerinde 5 İtalya Serie A, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı.

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