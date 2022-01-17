Serie A'da sekiz maçlık galibiyet serisi Atalanta deplasmanında sona eren Inter'in CEO'su Beppe Marotta, Juventus'un Arjantinli yıldızı Paolo Dybala'nın transferine açık kapı bıraktı.

Takımıyla sona erecek olan kontratını yenilemeyen Dybala'nın transfer piyasasının en gözde isimlerinden biri olmasının normal olduğunu belirten Marotta, bu transfere yeşil ışık yaktı.

Maç öncesinde DAZN mikrofonlarına konuşan Marotta yıldız oyuncuyu övmekten çekinmedi:

"Dybala önemli bir oyuncu ve kontratının bitecek olması nedeniyle adının birçok kulüple anılması oldukça doğal. Dört kaliteli hücum oyuncusundan oluşan iyi bir hücum rotasyonumuz var. Benim kulüpteki görevim transfer piyasasındaki fırsatları incelemek ve değerlendirmek. Çıtayı çok yüksek tutmak zorundayız. Elimizdeki oyunculara saygı gösteriyoruz ama herkes için girişim yapabiliriz"

Juventus indirim istedi

Dybala'nın Palermo'dan Juventus'a transferini gerçekleştiren isim olan Marotta, Juventus ile yolları ayrıldıktan sonra Inter'e geçmişti. Juventus'ta kendisini kısa bir süre içerisinde kabul ettiren Dybala ise taraftarların en sevdiği oyuncuların birine dönüşse de henüz kulüple yeni sözleşme imzalamamıştı.

İki taraf daha önce yeni sözleşme konusunda anlaşsa da Juventus'un anlaşılan ücrette indirime gitmesi görüşmeleri zora sokmuştu. Bu sezon şampiyonluk yarışının uzağına düşen Juventus'ta 16 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda yedi gol atarken, üç de asist yapmıştı. Dybala takımdaki en iyi sezonunu 24 gol attığı 2017-2018 sezonunda yaşamıştı.

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