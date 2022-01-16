YORUM | Domenec Torrent'in Galatasaray'ı kaybetmesine rağmen hücumda iyi sinyaller verdi

Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray’da yeni teknik direktör Domenec Torrent, ilk maçına Hatayspor deplasmanında karşısında çıktı.

İspanyol hocanın ne tür değişiklikler yapacağı merak ediliyordu. Ancak kısa vadede çok farklı bir şey yapması da beklenmiyordu.

Alınacak bir mağlubiyet acımasız eleştiriler olarak geri dönebilirdi. Kısıtlı zaman olmasına rağmen Türkiye’deki futbol iklimi acımasızdı.

Maç oldukça tempolu başladı ve her iki takım da topu istedi. Yüksek tempolu bir oyun vardı ve izlenmesi keyifli bir karşılaşma oldu.

İlk yarı genelinde Hatayspor’un daha net pozisyonları vardı, ama bulduğu pozisyonları değerlendiren takım Galatasaray’dı. Sarı-kırmızılı ekip ilk yarıda bir de penaltı kaçırdı.

Futbol adına genel olarak çok iyi bir mücadelenin olduğunu söylemek de mümkün. Her iki takım da seyir zevki yüksek bir maç olması için elinden geleni yaptı. Haftanın en güzel maçı Hatay’da oynandı.

Galatasaray savunması çok fazla açık verdi. Özellikle Alpaslan Öztürk tarafından kritik müdahaleler yapıldı. Hatayspor adına penaltı kazanılan pozisyonda da Alpaslan vardı.

Terim döneminde, fazla defansif olduğu gerekçesiyle eleştirilen Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu ikilisi, Torrent tarafından da tercih edildi. Ancak buna rağmen sarı-kırmızılı ekibin kalesinde çok fazla pozisyon görmesi düşündürücüydü.

Kritik savunma hatalarının yapıldığı maçın ilk yarısında iki takım da oyunundan asla taviz vermedi.

Maçın genelinde kazanmayı daha fazla isteyen ve daha fazla pozisyon bulan takım Hatayspor'du.

Savunmadan kaptıkları toplarla çok hızlı çıktıklar. İleride Mame Diouf, Dylan Saint-Louis ve Saba Lobzhanidze üçlüsüyle etikili olan güney temsilcisi, Galatasaray savunmasına çok zor anlar yaşattı.

Ömer Erdoğan'ın kurgusu, maç içinde bazı aksaklıklara uğrasa da başarılı oldu. Bu maçı en fazla isteyen kişi olduğunu gösterdi.

Organize, sert ve birbirine yakın oynayan Hatayspor; bireysel performansların zirve yaptığı akşamda üç puanı cebine koydu.

Domenec Torrent; Berkan-Taylan ikisilinin yanına bir de Aytaç Kara’yı ekledi. Galatasaray, sahada forvetsiz kaldı. Eleştirilerin odağındaki isimlerden birisi olan Halil Dervişoğlu oyundan alındı.

Bir diğer eleştirilen isim Taylan’ın kırmızı kart görmesi, sarı-kırmızılı ekibin umutlarını bitirdi. Taylan, orta sahadaki ağır ve etkisiz görüntüsüyle geçtiğimiz senelerin çok uzağındaydı.

Berkan’ın sarı kartı, Taylan’ın kırmızı kartı bu ikilinin gelecek maçtaki Kasımpaşa karşılaşmasında oynamayacağı anlamına geliyor.

Torrent, Kasımpaşa maçında çok farklı bir anlayışla sahaya çıkacak gibi görünüyor.

Domenec Torrent, oyun sistemi açısından Süper Lig’deki ilk maçında en fazla karşılaşmayı istemeyeceği rakiple oynadı.

Uzun yıllar Pep Guardiola ile çalışan Torrent'in Galatasaray'ı, rakip yarı alandaki hücum organizasyonuyla ilerleyen süreçte kötü gidişatı durdurabilir.

Sarı-kırmızılı takımın, iyi bir planlamayla farklı bir takım kurgusuna sahip olma şansı var. Hatayspor, ani ataklarla Galatasaray’ı cezalandırsa da köprünün altından daha çok sular akacak gibi görünüyor.