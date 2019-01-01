Lazio Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (3 Şubat 2019) 15:02 3.02.2019 Yorum() Getty Images Lazio Serie A Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz. Galatasaray'ın yeni transferlerinin ilk maç performansı Bu gönderiyi Instagram'da gör Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi (3 Şub, 2019, 12:46öö PST) Messi, La Liga'da penaltıdan 50. golünü atan 3. oyuncu oldu Bu gönderiyi Instagram'da gör Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2019, 1:03ös PST)Almoez Ali, Afrika Kupası'nda 9 golle tamamladı Bu gönderiyi Instagram'da gör 433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2019, 2:23öö PST)Marco Asensio'dan anrenmanda harika bir gol Bu gönderiyi Instagram'da gör Bleacher Report Football (@brfootball)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2019, 2:13ös PST)Ciro Immobile, çocuklar gibi... Bu gönderiyi Instagram'da gör Ciro Immobile (@ciroimmobile17)'in paylaştığı bir gönderi (2 Şub, 2019, 6:48öö PST) Yorum ()