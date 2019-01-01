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Instagram'da en çok dikkat çeken 5 futbol paylaşımı (3 Şubat 2019)

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Getty Images
Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 5 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Galatasaray'ın yeni transferlerinin ilk maç performansı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mackolik (@mackolik)'in paylaştığı bir gönderi ()

Messi, La Liga'da penaltıdan 50. golünü atan 3. oyuncu oldu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goal (@goalglobal)'in paylaştığı bir gönderi ()

Almoez Ali, Afrika Kupası'nda 9 golle tamamladı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

433 (@433)'in paylaştığı bir gönderi ()

Marco Asensio'dan anrenmanda harika bir gol

Ciro Immobile, çocuklar gibi...

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