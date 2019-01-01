Instagram'da en çok dikkat çeken 10 futbol paylaşımı (8 Ocak 2019)

Instagram'da bir gün önce dikkat çeken 10 futbol paylaşımını sunuyoruz.

Emre Akbaba kumda çalışıyor

Galatasaray'da sakatlığı devam eden Emre Akbaba, sağlık ekibi eşliğinde kumda çalışırken görüntülendi.

Fenerbahçe gol çalışıyor

Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, hücum çalıştı. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

2018 Goal 50 listesi belli oldu: Dünyanın en iyi 50 futbolcusu

PES 19'da futbolcuların yüzleri ne kadar gerçekçi?

FIFA 2019'un en iyi 100 oyuncusu

Babel işleri değiştirebileceklerine inanıyor

Sezonun ilk yarısındaki performansı ile hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta Ryna Babel, ikinci yarıda işleri yoluna koymak için çok çalıştıklarını söyledi.

Ki-Jana Hoever rekor kırdı

Wolves maçında forma giyen Ki-Jana Hoever, Liverpool tarihinde FA Kupası'nda forma giyen en genç oyuncu oldu. (16 yıl 11 ay 20 gün)

Almanya'nın 7 gollü unutulmaz zaferi

Almanya'nın Brezilya'ya attığı 7 golü bir de böyle izleyin

Harika çocuk!

Yeni bir efsane mi doğuyor?

Recep Çetin'e oyunculardan şaka

Burnundan ameliyat olan Bursaspor yardımcı antrenörü Recep Çetin idmanda yalnız değildi.

FIFA 19 yılın onbiri açıklandı

Sizce bu onbirde başka kim yer alabilirdi?

Alberth Elis kimdir?

Alberth Elis, 2018 sezonunda MLS'te maç başına rakip ceza sahasında en fazla topla buluşan isim oldu (7).