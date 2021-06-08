Fransa'ya kötü haber: Karim Benzema sakatlandı

Euro 2020'nin en güçlü favorisi olarak gösterilen Fransa Milli Takımı, Karim Benzema'nın sakatlığıyla sakatlandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi Fransa, son hazırlık maçında sahasında Bulgaristan ile karşılaştı. Mücadelede Maviler, Karim Benzema'nın sakatlığıyla sarsıldı.

Yaklaşık altı yıl sonra milli takıma yeniden davet edilen yıldız oyuncu, Bulgaristan karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Karşılaşmanın 37. dakikasında rakip savunmacı Ivan Turitsov ile ikili mücadeleye giren Benzema aldığı darbeyle sakatlık geçirdi.

Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu bir süre kendisini denemek istese 41. dakikada kendini yere bıraktı. Oyundan çıkmak zorunda kalan 33 yaşındaki golcü 41. dakikada yerini bir diğer tecrübeli golcü Olivier Giroud'a bıraktı.

Fransa karşılaşmayı, Antoine Griezmann ve Olivier Giroud'un iki golüyle 3-0 kazandı.

Didier Deschamps'tan açıklama

Karşılaşmanın devre arasında M6'ya konuşan Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Deschamps, Benzema'nın sakatlığıyla ilgili bilgi verdi.

"Sol dizinin üstüne bir darbe aldı ve o bölgede sertleşme hissetti, bu yüzden risk almadık. Sağlık ekibimiz kendisiyle ilgileniyor."

Karim Benzema bu sezon ne yaptı?

Real Madrid formasıyla La Liga'da 34 karşılaşmada forma giyen tecrübeli oyuncu bu maçlarda 23 gol atarken dokuz kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Benzema, Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere bu sezon sahaya çıktığı toplamda 46 maçta 30 kez gol sevinci yaşarken, dokuz asistlik bir performans sergiledi.

Fransa'nın ilk maçı ne zaman?

Karim Benzema'nın sakatlığıyla ilgili detaylı bilgilerin ilerleyen günlerde gelmesi beklenirken Fransa Milli Takımı, F Grubu'nda ilk maçını 15 Haziran'da Almanya ile oynayacak.

Fransa'nın grup aşamasındaki diğer rakipleri ise Portekiz ve Macaristan.