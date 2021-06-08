Vincent Aboubakar, Al Nassr ile resmi sözleşmeye imza attı

Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar, Al Nassr ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

2020/2021 sezonunu Beşiktaş'ta geçiren ve geleceği merak edilen Vincent Aboubakar'ın yeni takımı belli oldu. Kamerunlu yıldız, kariyerine Al Nassr'da devam edecek. Beşiktaş'ın eski yıldızlarından ve Aboubakar'ın da eski takım arkadaşı olan Anderson Talisca da geçtiğimiz dönemlerde Al Nassr kulübüne transfer olmuştu.

Eski Galatasaraylı oyuncular Maicon ve Nordin Amrabat da Al Nassr da forma giyen diğer isimler.

Kulüp, Aboubakar'ın alacağı yıllık ücreti açıklamazken iddialara göre yıllık 6 milyon euro civarı bir ücret alacak.

وقعت إدارة نادي ⁧#النصر⁩ رسميًا مع النجم الكاميروني ڤينسنت أبو بكر 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لـ 3 سنوات .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪#ابوبكر_نصراوي pic.twitter.com/XYp3kpPIvE — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) June 8, 2021

Vincent Aboubakar bu sezon ne yaptı?

Sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer edilen yıldız oyuncu, Süper Lig'de 26 karşılaşmada forma giydi. Başarılı oyuncu bu maçlarda 15 gol atarken beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

Türkiye Kupası'nda ise üç maça çıkan başarılı oyuncu bir kez de gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta 29 maça çıkan Aboubakar, bir maçta daha forma giyseydi Beşiktaş ile olan sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı.

Vincent Aboubakar'ın kariyerinden satırbaşları

Futbola ülkesinin Cotonsport takımında başlayan Kamerunlu oyuncu, 2010 yılında Fransa'nın Valenciennes takımına transfer olarak Avrupa'ya ilk çıkışını yaptı.

2013'te bir başka Fransız takımı Lorient'in yolunu tutan Aboubakar, 2014 yılında 12.30 milyon euro karşılığında Porto'ya katıldı.

Portekiz ekibinde inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kamerunlu oyuncu, 2016'da 2.50 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a kiralandı. Siyah - beyazlılarda kiralık geçirdiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Aboubakar, Porto'ya geri dönmesine rağmen bekleneni veremedi.

Geçen sezon Porto'dan bonservisini alan Aboubakar, Beşiktaş'a imza atmıştı.