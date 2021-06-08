Trabzonspor'un orta sahadaki yeni prensi: Marek Hamsik

Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın sisteminde nasıl bir yere sahip olur?

YORUM | BURAK ÖZDEMİR @burakozdemr

2020/2021 sezonunun transfer çalışmalarına en hızlı başlayan takım Trabzonspor oldu. Bordo - mavili kulüp üçüncü yabancı oyuncus transferini de Marek Hamsik'i kadroya katarak yaptı.

Napoli'de bir efsane haline gelen Slovakyalı yıldız iki yıllık sözleşmeye imza attı.

Marek Hamsik'in özellikleri

Merkez orta sahanın yanı sıra, 10 numara ve ön libero olarak da görev yapabilen 33 yaşındaki yıldız, oyunun hem defansif hem de ofansif yönünü oynayabilen taktiksel yönü kuvvetli bir oyuncu.

Sağ ayaklı olmasına rağmen, sol ayağıyla da sürpriz şutlar atabilen tecreübeli oyuncu, gol atma yeteneği kadar attırma yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Saha içinde takıma liderlik edebilecek donanıma sahip olan Hamsik, hem defansif hem de ofansif oyun kurucu olarak görev yapabilir.

Öne doğru attığı hızlı driplingleriyle Süper Lig'de görev yapan savunmacılara ve orta alan oyuncularına zor anlar yaşatacaktır.

Marek Hamsik'in istatistikleri

Tecrübeli oyuncunun Göteborg formasıyla İsveç'teki altı maçlık performansından rakamlar...

MAÇ GOL ASİST TOP KAPMA İKİLİ MÜCADELE PAS BAŞARISI RAKİP YARI ALANDA PAS BAŞARISI DRİPLİNG İSABETLİ ŞUT 6 1 - 4/2 26/14 % 84.28 % 78.66 5/4 4

Hamsik en son 2018/2019 sezonunda Serie A'da forma giydi. Daha iyi bir fikir vermesi için yıldız oyuncunun o dönemdeki 13 maçlık lig istatistiklerine bakalım.

MAÇ GOL ASİST TOP KAPMA İKİLİ MÜCADELE PAS BAŞARISI RAKİP YARI ALANDA PAS BAŞARISI DRİPLİNG İSABETLİ ŞUT 13 - - 7/5 51/24 % 88.43 % 86.25 9/6 3

Abdullah Avcı'nın sistemine uyuyor mu?

Hamsik, Çin'e transfer olmadan önce Serie A'da en son 2018/2019 sezonunda Napoli ile 13 maça çıktı. Yıldız oyuncunun Serie A'daki son istatistikleri de şöyle;

Marek Hamsik, takımlarına genelde pas oyununu benimseten 57 yaşındaki çalıştırıcının adeta prensi olabilir. 10 numara olarak Bakasetas'ın oynayacağını düşünürsek, Slovak yıldız hem sekiz numara, hem de bir mezzela yani yarı kanat, yarı orta alan oyuncusu diyebileceğimiz bir orta alan oyuncusu olarak görev yapabilir.

Bakasetas'ın yokluğunda o bölgeyi de kapayabilecek meziyetlere sahip olan oyuncu gerektiğinde savunmanın önünde kesici rolünü de üstelenebilir. Bu özellikleriyle Hamsik, Abdullah Avcı'nın orta alandaki jokeri olur.

Yaşadıklarına rağmen Napoli'ye hiç küsmedi

Kasım 2011'de eşi Martina Franova hamileyken evine hırsız girdi. O sırada evde olmayan Hamsik'in eşi silahlı soyguncular tarafından rehin alınırken arabası ve değerli eşyaları çalındı. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester City maçından saatler önce yaşanan bu olaya rağmen sahaya tam konsantre çıktı.

2013'de ise Sampdoria ile 0-0 sona eren bir karşılaşma sonrasında arabasıyla evine dönerken soyguna uğradı. Slovak oyuncunun arabasını durduran hırsızlar vamı kırdıktan sonra Hamsik'in kafasına silah dayadı. Arabada bulunan değerli eşyalarıın yanı sıra kol saatini de hırsızlara vermek zorunda kalmıştı.

Yaşadığı bu iki kötü olaya ve kendisini isteyen birçok farklı ülke takımlarına rağmen Napoli'den ayrılmayı hiç düşünmedi.

Pavel Nedved'den Hamsik'i onurlandıran sözler

Slovak orta alan oyuncusu, geçmişte verdiği bir röportajda, sürekli kendisiyle aynı mevkide oynayan yıldızları izleyerek onlardan bi şeyler öğrenmeye çalıştığını söylüyor. Zinedine Zidane ve Pavel Nedved'i izleyerek onlar gibi olmak için hep çok çalıştığını söylemişti.

Juventus'un ve Çek futbolunun efsane ismi Nedved'in bu sözleri Hamsik için adeta bir hazine gibi olmalı.

"Hamsik benim varisim. Karakteri ve oyun stiliyle bana en çok benzeyen oyuncu."

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