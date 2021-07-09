İngiliz Hükümeti, İtalyan taraftarlara, Euro 2020 finaline "gelmeyin" çağrısı yaptı.

İngiltere ile İtalya arasında Wembley'de oynanacak Euro 2020 finali için heyecan oldukça yüksek.

İtalyan taraftarlar, final için ülkelerini statta destekleme planları yapsalar da Gök Maviler'e kötü haber geldi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pazar gecesi için İtalyanlar'a çağrı yaptı.

Grant Shapps ne söyledi?

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Euro 2020 finaline İtalyan taraftarların gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Shapps, İtalyan taraftarların maça gelip gelmeyecekleri soruna şu yanıtı verdi: "Kolay soru, cevap gelmesinler"

Ülkeye girişlerine izin verilmeyecek

Ayrıca İngiliz Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İtalyan futbolseverlerin İngiltere'ye sadece final için geldiği tespit edilirse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi.



Shapps, bu bağlamda birçok özel ve tarifeli doğrudan uçakların da iptal edildiğini belirtti.

İngiltere'de karantina süresi ne kadar?

Covid-19 salgını ve delta varyantı nedeniyle İngiltere karantina zorunluluğu uygulayan ülkeler arasında.

Bu nedenle İtalya'dan ülkeye girişlerde 10 gün karantina kuralı uygulanıyor.

Euro 2020 finali ne zaman?

Euro 2020 finali, İngiltere ile İtalya arasında 11 Temmuz Pazar günü saat 22.00'de Wembley'de oynanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi bekleniyor.

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