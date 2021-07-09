Gary Lineker'den İngiltere'ye çağrı: Şanslıysanız İtalyanlar'ı ıslıklamayın!

Gary Lineker, İngiliz taraftarları, Euro 2020 finalinde İtalya Milli Marşı'nı ıslıklamamaları konusunda uyardı.

Eski İngiliz futbolcu ve yorumcu Gary Lineker, İtalya Milli Marşı'nı dinlemeye değer buluyor.

Yarı finalde Danimarka'yı eleyen İngiltere, Euro 2020 finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Turnuva boyunca İngiliz taraftarların rakip ülkenin milli marşlarını ıslıklaması tepki çekmişti.

Gary Lineker ne söyledi?

Üç Aslan'ın maçları öncesi milli marşlara karşı yapılan protesto Gary Lineker'ı kızdırdı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Lineker, İngiliz taraftarları uyardı:

"Finale bilet alacak kadar şanslıysanız, lütfen İtalyan marşını ıslıklamayın.

Bir / Tam coşkulu bir şarkı ve dinleyeme değer. İki / Bu hareket çok kaba ve saygısızca."

If you’re lucky enough to get a ticket for the final, please, please don’t boo the Italian anthem. A/ It’s an absolute belter and worth listening to. B/ It’s bloody rude, disrespectful and utterly classless. — Gary Lineker 💙 (@GaryLineker) July 8, 2021

İngiliz taraftarlar hangi marşları ıslıkladı?

İngiltere, Euro 2020 son 16 turunda Almanya ile karşılaştı.

Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmada bazı İngiliz taraftarlar, Almanya Milli Marşı'nı ıslıkladı.

Ayrıca Üç Aslan'ın Danimarka ile oynadığı yarı final karşılaşmasında da benzer bir durum yaşandı.

Wembley Stadı'ndaki İngiliz taraftarlar, Danimarka Milli Marşı'nı da ıslıkladı.

Euro 2020 finali ne zaman?

İtalya ile İngiltere arasında oynanacak Euro 2020 finali 11 Temmuz'da gerçekleşecek.

Wembley Stadı'nda oynanacak final TSİ 22.00'da başlayacak.

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