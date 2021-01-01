İngilizlerin iddiası: Fenerbahçe Attila Szalai'yi 27 milyon euro'ya West Ham United'a satabilir!

Fenerbahçe Macar oyuncunun satışıyla kulüp tarihinin en yüksek bonservis gelirini elde edebilir.

Devre arasında tranfer olduğu Fenerbahçe'de sergilediği performansla sarı-lacivertli takımın şampiyonluk mücadelesinde başrolü oynayan Attila Szalai Avrupa'nın birçok büyük kulübünün transfer listesine yer alıyor.

Teamtalk'ta yer alan habere göre Macar stoperin son talibi Premier Lig'den West Ham United oldu.

Haberde adı daha önce Leicester City, Aston Villa, Newcastle United, Lazio ve Napoli gibi takımlarla anılan oyuncunun son haftalarda yaptığı çıkışla gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen ve stoper arayışlarına şimdiden başlayan West Ham United için de bir alternatif olabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe 27 milyon euro istiyor

Fenerbahçe'nin genç oyuncunun bonservisini 23 milyon sterlin yani yaklaşık 27 milyon euro olarak belirlediği öne sürülen haberde, ligde oynadığı beş maçta 11 gol yiyen West Ham'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi vizesi alması halinde Szalai için Fenerbahçe'nin kapısını çalabileceği belirtildi.

Ligde bitime beş hafta kala dördüncü sıradaki Chelsea'nin üç puan gerisinde yer alan West Ham'ın Devler Ligi'nde yer alabilmesi için sezonu ilk dört sıra içerisinde tamamlaması gerekiyor.

Fenerbahçe'ye Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'dan transfer edilen Szalai bu sezon sarı-lacivertli takımla 16 maça çıkarken attığı üç kritik golle savunmanın yanı sıra hücumda da oldukça önemli bir katkı verdi. 23 yaşındaki oyuncunu takımıyla kontratı 2025 yılına dek sürüyor.

Rekor gelebilir

Fenerbahçe tarihindeki en yüksek satış Bursaspor'dan transfer edilen Elvir Baljic'in 21 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transferi olmuştu.

Boşnak yıldızı geçtiğimiz yaz 17.5 milyon euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi takip etmişti. Szalai'nin Fenerbahçe'den ayrılığı öne sürülen bonservis bedelleri doğrultusunda gerçekleşirse, bu rekorun yeni sahibi Macar oyuncu olacak.

Editör yorumu

Szalai gösterdiği performansla kısa bir süre içerisinde Fenerbahçeli taraftarların takımdaki en sevdiği oyuncular arasında yerini aldı.

Henüz 23 yaşında olması ve gelişime açık duran oyun yapısıyla adı Euro 2020'nin ardından adı geçen takımların yanı sıra daha farklı taliplerinin olması da oldukça muhtemel.

Türk kulüplerinin önümüzdeki dönemde de yüksek maliyetli ve yaşlı oyuncuların yerine Szalai gibi genç, potansiyelli ve nispeten ucuz oyunculara yönelmeleri Türk futbolunun ekonomisinin iyileşmesi için önemli bir unsur olabilir.

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