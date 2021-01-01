Roma'nın yeni sezon planı: Maurizio Sarri ve Cengiz Ünder

Roma'nın yeni teknik direktörü olması beklenen Maurizio Sarri, Leicester City'de kiralık forma giyen Cengiz Ünder'i kadroda görmek istiyor.

Serie A ekiplerinden Roma, kötü bir sezonun ardından gelecek sezonun planlamasına başladı. Başkent ekibini önümüzdeki sezon Maurizio Sarri'nin çalıştırması bekleniyor. Resmi açıklama sezon sonu yapılabilir.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, tecrübeli antrenör kadro üzerinde çalışmalara başladı. Roma'yı 4-3-3 sisteminde oynatmayı düşünen Sarri, Cengiz Ünder'i de planlarına dahil etti.

Cengiz Ünder gelecek sezon, Sarri yönetimindeki Roma'nın ileri üçlüsünün sağında görev yapacak.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'e kiralanan yıldız oyuncu, yaşadığı sakatlıklardan dolayı bekleneni verememişti.

Cengiz Ünder, İngitere'de ne yaptı?

Leicester City Menajeri Brendan Rodgers'ın ligde 9 kez şans verdiği 23 yaşındaki oyuncu, toplamda ise 19 karşılaşmada görev yaptı.

Bu maçlarda iki gol ve üç asistlik performans gösteren Cengiz, Mart ayında sakatlığı sebebiyle Milli Takım'da görev yapamamıştı.

Editör yorumu

Goal İtalya editörü Giorgio Duis, Cengiz Ünder'in pozisyonunda birçok alternatif ismin olduğunun altını çizdi.

"Roma'da bu pozisyonda oynayabilecek Carles Perez var. Henrikh Mkhitaryan da orada oynayabilir ve Pedro da var. Justin Kluivert'ın geleceği henüz belli değil.

"Bu sistem diyelim ki taktiksel olarak mantıklı, ancak Sarri'nin planlarını anlamak için henüz çok erken. Ayrıca Sarri, 4-3-1-2 oynatmayı seviyor."