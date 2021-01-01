UEFA açıkladı: Zlatan Ibrahimovic'e bahis soruşturması

UEFA, ülkesi İsveç'te bir bahis şirketiyle bağlantısı olduğu iddiasıyla Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma açıldığını duyurdu.

Milan'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahovic, yaşında rağmen üst düzey performans göstermeye devam ediyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz günlerde tecrübeli golcüyle yeni sözleşme imzalamıştı.

Performansıyla Milan'ı Serie A'da şampiyonluk mücadelesine sokan oyuncuların başında gelen Zlatan Ibrahimovic, UEFA'dan gelen bir haberle sarsıldı.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, bir bahis şirketinde ortaklığı olduğu iddiasıyla Zlatan Ibrahimovic hakkında soruşturma başlatarak, incelemeyi yürütmesi için bir de müfettiş atadı.

Neler söylendi?

UEFA, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımladı.

"UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31 (4) maddesi uyarınca, yönetmeliğin olası bir ihlaline ilişkin olarak disiplin soruşturması yürütmek üzere, Zlatan Ibrahimovic'in bir bahis şirketinden mali menfaati olduğu iddiasını araştırmak üzere bugün bir UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı.

"Konuyla ilgili daha fazla bilgi ilerleyen zamanlarda açıklanacaktır."

İddiaların detayı nedir?

Zlatan Ibrahimobic'in ülkesi İsveç'te faaliyet gösteren bir bahis şirketiyle bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Aftonbladet, Nisan ayında, yıldız oyuncunun bir bahis şirketinin hisselerinin sahibi olduğunu yazmıştı.

FIFA ve UEFA kuralları gereği, futbolcuların bahis şirketlerinden mali menfaati olması yakalanmıştır. İhlal eden oyunculara üç yıla kadar yasak ve para cezası verilir.