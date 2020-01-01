Immobile'nin Emery isyanı: Hiçbir şeyden anlamıyordu

Lazio’nun golcüsü Ciro Immobile, Sevilla’da tutunamamasının nedenini teknik direktör Unai Emery’ye bağladı.

Seria A ekibi ’da forma giyen Ciro Immobile, bu sezon koronavirüs nedeniyle verilen araya kadar gösterdiği performansla ligin en dikkat çeken isimlerinden oldu.

26 maçta attığı 27 golle krallık yarışında zirvede yer alan Immobile, başarısız geçen macerası hakkında konuştu.

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’nın 2015-16 sezonunda sadece 15 maça çıkıp 4 gol atabilen İtalyan forvet, başarısız performansının nedeninin o dönemki teknik direktörü Unai Emery olduğunu söyledi.

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Immobile, “Zaten ayrılmayı düşünüyordum. Emery kalmamı istedi. Çıkıp iki gol attım ama sonra yine beni yedeğe çekti. Adam hiçbir şeyden anlamıyordu” ifadelerini kullandı.

Kendisini hiçbir zaman Sevilla’nın bir parçası olarak hissetmediğini söyleyen Immobile, “Lazio’ya transfer olmayı çok istiyordum. Gelir gelmez kendimi harika hissettim. Takımı ve teknik direktörü çok sevdim. Klose gibi bir isimden sonra geldim ama Dortmund’da yaptığım hatayı tekrarlamadım. Orada Lewandowski’den sonra geldiğim için üzerimde çok baskı oldu. Lazio'da bunu düşünmemeye çalıştım” ifadelerini kullandı.