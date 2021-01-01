İlkay Gündoğan, Jürgen Klopp ile tartışmasını anlatıyor: "Ne yapmak istiyorsan yap!"

İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund yıllarında Jürgen Klopp ile tartıştığını ve Alman menajerin kendisine çok kızdığını söylüyor.

İlkay Gündoğan, Borussia Dortmund dönemlerinden öğretmeni Jürgen Klopp'u kızdırdığını ve ondan bir ders aldığını anlattı.

2008-09 sezonundan 2014-15 sezonuna kadar Borussia Dortmund'u yöneten Jürgen Klopp, Alman ekibi ile 5 kupa kaldırdı.

Klopp'un Borussia Dortmund günlerine İlkay Gündoğan da 2011-12 sezonunda katılarak eşlik etti.

30 yaşındaki Manchester City'nin yıldızının Klopp ile yakın bir ilişkisi vardı ancak İlkay Gündoğan bir konuda birbirlerine ters düştüklerini anlatıyor.

İlkay Gündoğan ne söyledi?

Player's Tribune'e konuşan İlkay Gündoğan eski menajeri Jürgen Klopp ile yaşadığı anısından bahsetti.

"Bir zamanlar Jürgen Klopp'u kızdırmayı başarmıştım."

"Dortmund'daki ikinci sezonumdaydı. Bundesliga'yı geride tamamlıyorduk ama Şampiyonlar Ligi'nde bir şansımız vardı."

"Antrenmanlardan önce kendimizi kötü hissedersek bunu ekip doktoruna bildirmek zorundaydık. Bu şekilde sakatlıklardan kaçınmış oluyoruz ve Jürgen Klopp da antrenmana katılamayacağından haberdar oluyor."

"Bir sabah uyandım ve dizimin arkasında bir ağrı hissettim. Kas problemim mi vardı yoksa sadece yorgun muydum? Bilmiyordum ve doktora mesaj atmalıydım. Ama muhtemelen iyi olacağımı düşündüm."

"Her zaman olduğu gibi antrenman başlamadan bir saat önce geldim. Emin olmak için doktordan dizime bakmasını istedim."

Gündoğan antrenman yapma konusunda ısrar etse de doktor hiçbir risk alınmaması ve Jürgen Klopp'un bilgilendirilmesi konusunda kararlıydı.

"Jürgen geldi ve mutlu değildi. Yanıldığımı bildiğim halde bundan bir çıkış yolu bulmaya çalışıyordum. Jürgen risk alamayacağımızı söyleyip durdu. Ben ise antrenman yapabileceğim konusunda ısrar ettim. Tartıştık."

"Jürgen ise beni tersledi. Gözlerini açıp dişlerini gıcırdattı ve bana ne dedi biliyor musunuz?"

"Bağırdı ve "Ne yapmak istiyorsan onu yap!" diyerek kapıyı çarpıp çıktı."

Olay nasıl çözüldü?

İlkay Gündoğan yaşanan tartışmanın ardından Alman menajerin kendisine bir 'baba' gibi davrandığını anlatıyor.

"Yaklaşık yarım saat sonra botlarımı giydim ve sahaya yürüdüm. Jürgen yanıma geldi.

"Bana bir ders vereceğini bekliyordum ama kolunu omzuma attı, "Arkadaşım, neden bu kadar kızdığımı biliyor musun? Sadece seni önemsiyorum ve sakatlanmanı istemiyorum" dedi."

"Ardından da bana sarıldı."

"Şok olmuştum. Tartışmıştık ve şimdi benimle bir baba gibi konuşuyordu."

"Jürgen o gün bana bir ders verdi: Daima dürüst olmaya çalışın. Hem başkalarına hem de kendinize."



Daha fazlası