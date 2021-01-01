Pep Guardiola: Ben Johan Cruyff değilim

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, PSG maçı öncesi oyuncularına mesaj verdi.

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Manchester City deplasmanda Fransız ekibi PSG'ye konuk olacak.

İngiliz ekibinin başarılı çalıştırıcısı Pep Guardiola karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

Pep Guardiola neler söyledi?

Barcelona, 1991/1992 sezonunda Johan Cruyff yönetiminde Şampiyonlar Ligi finalinde Sampdoria ile karşılaşmıştı. Guardiola da o maçta Hollandalı çalıştırıcının kendilerine söylediği sözlere değindi.

"Johan Cruyff, 92'de Sampdoria'ya karşı kazandığımız final öncesi Wembley'e gitmeden sadece bir dakika önce, bize 'Sahaya çıkıp tadını çıkarın' dedi. Oyuncularıma söyleyeceğim cümlenin bu olmadığını biliyorum.

"Ben Johan Cruyff değilim ve onlara bunu söylemeyeceğim. Fakat oyuncularım, yolculuğun, havalimanında aldıkları kahvenin, akşam kaldığımız otelin, diğer yarı final maçını izlerken yediğimiz akşam yemeğimizin, basın toplantısının, antrenmanının tadını çıkarsınlar.

"Tüm süreç sadece maçı oynayacağınız andan ibaret değil. Bu sezon Avrupa'nın en iyi dört takımından biri olma ayrıcalığına sahibiz ve bundan zevk almalıyız. Herkesten görmek istediğim şey bu. Burada olmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz.

"Yarın kaybedersek, önümüzdeki sezon tekrar deneyeceğiz. Bu aşamaya geldiğinizde gergin olursunuz çünkü sonuçları düşünürsünüz; oyunu oynamanın sevincini ve rakibi yenmenin zevkini değil. Oysa rakiple yüzleşmeli ve iyi olduğunuzu söylemelisiniz; 'Biz de iyiyiz, hadi gidip oynayalım'.



"Bu, tüm sporlarda en büyük takımların ve sporcuların sahip olduğu zihniyettir."