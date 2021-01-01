Pep Guardiola: Kylian Mbappe ve Neymar'ı düşünmediğimde daha iyi uyurdum

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Paris Saint-Germain sınavında tetikte olmaları gerektiğini düşünüyor.

Pep Guardiola, Neymar ve Kylian Mbappe'yi düşünmenin kendisini Şampiyonlar Ligi yarı finali öncesinde Paris Saint-Germain'e karşı uyanık tuttuğunu söyleyerek şaka yaptı.

Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi sınavına çıkacak olan Manchester City'nin menajeri, Fransız ekibinin sahanın her yerinde büyük bir tehdit olduğunu söylüyor.

İngiliz ekibi formda bir kadroya sahip olsa da Guardiola, Paris ekibinin hücumcularının yeteneğine dikkat çekiyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Karşılaşma öncesi konuşan Guardiola, PSG'nin yıldızlarını durdurmaya çalışacaklarını belirtti.

"Dün gece uyumaya çalıştım ve onların oyuncularını (Mbappe ile Neymar) düşünmediğimde iyi uyudum!"

"Takım olarak savunarak ve takım olarak iyi oynayarak onları durdurmaya çalışacağız. Elbette bir şeyleri ayarlamamız gerekecek."

"Bizim kim olduğumuzun bir anlamı yok."

"Çok sayıda silahları var ve kontra atakları iyi kullanıp üstesinden gelmeye çalışacağız."

"Neymar Santos'un Kralı!"

Guardiola, Brezilyalı yıldız Neymar'a duyduğu hayranlığı da dile getirdi.

"Neymar'ın kliplerini izlediğimi ve ardından "Santos'un kralı bu!" diye düşündüğümü hatırlıyorum."

"Neymar, Barcelona'da kalsaydı, iki veya üç Şampiyonlar Ligi daha kazanırdı. O, Messi ve Suarez ile en önde gelenlerdendi."

"Paris'e gitti, kötü bir karar gibi görünmüyor. Güzel bir kulüp, güzel bir şehir. Ben hayranım. O, futbolu bir zevk haline getiriyor."

Manchester City'nin menajeri iki genç yıldız Kylian Mbappe ve Phil Foden'ı karşılaştırdı.

"Her ikisi de genç, inanılmaz yeteneklere sahip futbolcular, ancak farklı pozisyonlardaki oyuncuları karşılaştırmak zor,"

"PSG'nin Mbappe'ye sahip olduğu için mutlu olduğundan eminim ve Phil'e sahip olduğumuz için ne kadar mutlu olduğumuzu tahmin edemezsiniz."

"Oyunculara hediye vermiyorum, Manchester City oyuncusu oldukları için oynamıyorlar. İyi seviyelerde oldukları için oynuyorlar."

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