Jürgen Klopp: Real Mallorca'yı çalıştırmak isterdim

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp esprili bir dille Real Mallorca'yı çalıştırmanın kendine uygun olacağını söylüyor.

İspanya'nın havasına hayran kalan Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, üç büyük kulüp Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid arasından Real Mallorca'yı tercih ediyor.

Liverpool yarın Devler Ligi'nde Real Madrid sınavına çıkacak. Premier Lig'de istikrarı sürdüremeyen Kırmızılar, Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek istiyor.

İspanya'ya konuk olan Jürgen Klopp ise Real Mallorca ile tatil hayalleri kuruyor.

Jürgen Klopp ne söyledi?

Real Madrid maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Jürgen Klopp, "Hangi La Liga kulübü size daha uygun? Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid..." sorusuna ilginç bir yanıt veriyor.

"Biraz düşünmeliyim, üç iyi futbol kulübü. Hepsine uygun olacağımı düşünüyorum. Tek sorun zamanım olmaması ve İspanyolcamın gerçekten kötü olması.

İspanya'da kırık İspanyolcayla konuşmamdan ve bira ısmarlamakla ilgili şakayı yapmamdan hoşlanmazsınız. Bununla başa çıkamazsınız.

Buradaki tüm kulüplerin harika menajerleri var. Real Mallorca'nın menajeri kim? O kulüp benim için güzel olurdu... en azından yaşamak."

Klopp, Liverpool ile intikam maçına çıkmadıklarını ancak kazanmanın güzel olacağını söylüyor.

"Bir intikam maçına çıkmıyoruz. İntikama çok fazla inanmıyorum ama üstesinden gelebilmek güzel olurdu."

Kadroda kimin yer alacağına dair soruda ise Jürgen Klopp sır vermiyor.

"Kadroda kimin olacağını öğrenmek için ilk düdük çalana kadar beklemelisiniz. Zidane basın toplantısında kadrolar hakkında bir şey söyledi mi?"

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Jürgen Klopp'un öğrencileri Real Madrid karşısında Şampiyonlar Ligi için avantaj yakalamak istiyor.

La Liga'da istediği verimi alamayan Zinedine Zidane'ın öğrencileri ise Atletico Madrid'in Sevilla mağlubiyetinin ardından hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemeyi hedefliyor.

Jürgen Klopp'un işi istediği kadar kolay olmasa da Devler Ligi'nde üç puanı arayacak.

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