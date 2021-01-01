"Barcelona'ya transfer olmak istemedim"

Barcelona'nın eski savunmacısı Jeremy Mathieu, Katalan devine transfer olmak istemediğini ve nedenlerini anlatıyor.

Barcelona'nın eski savunmacısı Jeremy Mathieu, 2014'te Camp Nou'ya transfer olmak istemediğini çünkü 'yedek kulübesini parlatacağını' bildiğini söylüyor.

Barça, Mathieu'yu yedi yıl önce 20 milyon euro karşılığında Valencia'dan transfer etmişti ve dört yıllık sözleşmeye imza attılar.

Fransız oyuncu, Katalonya'daki döneminde çok sayıda kupa kazandı ancak ilk 11'de düzenli bir oyuncu olamadı.

Mathieu kariyerine Mestalla'da devam etmeyi tercih edeceğini söylüyor.

Mathieu ne söyledi?

L'Equipe 'e konuşan Mathieu, Barcelona'da yedek kalacağını bildiğini ve Katalan devine gitmek istemediğini söylüyor.

"Barça'ya gitmek istemedim. Kulüp bana transferi sorduğunda Valencia'da kaptandım, oradaki hayatımdan zevk alıyordum ve merak ediyordum: Barcelona'da yedek kulübesini mi cilalayacağım?"

"Barcelona'nın bana sunduğu sözleşmeyi aldığımda Valencia'dan kazandığım maaşla Barça'nın bana teklif ettiği ücret arasında bir miktar belirledim."

"Sahte bir sözleşme yapıp Valencia'nın sportif direktörü Francisco Rufete'ye gösterdim ve 'bana bu maaşı verirseniz kalırım' dedim."

"Ancak başkan kabul etmedi. Rufete buna inanamadı. Ben de onlara, 'Öyleyse gidiyorum' dedim. Bana güvenmediklerini anladım"

Mathieu'nun Barcelona kariyeri

Mathieu, Camp Nou'daki üç yıllık kariyerinde iki La Liga, bir Şampiyonlar Ligi dahil olmak üzere dokuz kupa kaldırdı.

Barça için toplamda 91 maçta görev aldı ve üç gol attı, La Liga'da ise 47 maçta görev yaptı.

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