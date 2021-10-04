İlk altıya giremezse tazminatsız kovulacak

Nuno Espirito Santo'nun Tottenham'daki geleceği, takımın bu sezon ligde alacağı dereceye bağlı.

Premier Lig’deki ilk üç maçını kazanarak sezona harika giren Tottenham, ardından büyük bir düşüş yaşamıştı. Ligde üst üste üç mağlubiyet alan Tottenham, bu hafta Aston Villa’yı mağlup ederek kanamayı durdurdu.

Ancak bu galibiyet Nuno Espirito Santo’nun takımdaki geleceğiyle ilgili tartışmaları sonlandırmadı. Bu yaz menajerliğe getirilen Nuno, Tottenham’da gelecek sezonu göremeyebilir.

The Athletic’in haberine göre; Nuno’nun sözleşmesinde özel bir madde yer alıyor. Portekizli menajerle iki yıllığına anlaşan Tottenham, bu sezon Premier Lig’de ilk altının dışında kalınması halinde tazminat ödemeden sözleşmeyi feshetme hakkına sahip.

11 yıllık seri son bulmuştu

Tottenham yedi hafta sonunda 12 puanla sekizinci sırada yer alıyor. Geçen sezon ligi yedinci sırada tamamlayan Londra ekibi, 11 yıl aradan sonra ilk kez, ilk altının dışında kalmıştı.

Yaz döneminden bu yana Harry Kane krizi nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Nuno, görevinde kalabilmek için tüm bu şartlara rağmen belirlenen standartları yakalamak zorunda.

Formsuz ve isteksiz olduğu gerekçesiyle eleştirilen Kane, Konferans Ligi’nde Mura ağlarına sadece 31 dakikada üç gol göndermişti. Ancak zayıf rakibe karşı yaptığı bu hat-trick, Premier Lig’de çıktığı altı maçta henüz golü bulunmayan Kane’i eleştirilerin kıskacından kurtarmadı.

Nuno, Tottenham’ın yedinci tercihiydi

Jose Mourinho’yla sezon bitmeden yollarını ayıran Tottenham, takımın başına geçici olarak Ryan Mason’ı getirmişti.

Menajer arayışında ilk olarak Leipzig’in başındaki Julian Nagelsmann’a yönelen Tottenham, genç çalıştırıcının Bayern Münih’le anlaşmasının ardından rotayı Ajax’ın hocası Erik Ten Hag’a çevirdi.

Ten Hag’ı ikna edemeyen Tottenham, bir sonraki hedefi Brendan Rodgers’ı da Leicester’dan koparmayı başaramadı.

Fonseca eşikten döndü

Bir dönem Chelsea’yi de çalıştıran Antonio Conte ile yapılan görüşmeler de sonuçsuz kalınca, Roma’dan ayrılan Paulo Fonseca gündeme geldi. Fonseca’yla imza aşamasına gelinmesine rağmen son anda çıkan pürüzler planları bozdu.

Fiorentina’nın başına geçen Gennaro Ivan Gattuso, yalnızca üç hafta sonra takımdan ayrılınca, Tottenham bu kez İtalyan teknik adamla masaya oturdu.

Ancak Tottenham taraftarları, Gattuso’nun geçmişte yaptığı tartışmalı açıklamalar nedeniyle bu isme büyük tepki gösterdi ve sosyal medyada ‘Gattuso’ya hayır’ kampanyası başlattı.

Bu nedenle Gattuso konusunda geri adım atan Tottenham yönetimi, sonunda Nuno Espirito Santo ile anlaştı.

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