Hull City’i satın alan Türk yatırımcı Acun Ilıcalı: “Futbol tarihinde bir devrim yapmak istiyorum”

Türk yatırımcı Acun Ilıcalı'nın Championship ekibi Hull City'i satın alması büyük yankı uyandırdı.

Dailymail'den David Coverdale'e konuşan Ilıcalı; satın ama süreci, hedefler ve daha birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere sevgisi

İngiltere ile ilişkisini Dünya Kupası'na bağlayan Acun Ilıcalı:

"Dünya Kupalarında desteklediğim iki ülkeden biri İngiltere. Gascoigne ve Lineker ile 1990'daki büyük başarıyı ve yaptıkları şarkıyı hatırlıyorum" diyor.

"Her zaman İngiliz futboluna aşık oldum, bu yüzden güç ve finans seviyem yeterli olduğunda İngiltere'den bir kulüp almaya karar verdim. İngiliz futbolunu tamamen kanımda hissetmek istedim. Bir takım satın almak benim hayalimdi."

Neden Hull City'i satın aldı?

Acun Ilıcalı bu soruya şöyle cevap veriyor:

"Hull'ı Premier Lig'deyken tanıyordum ama gidip şehrin nerede olduğunu ve nasıl olduğunu görmek istedim.

"İlk geldiğimde Haziran ayındaydım ve indiğim andan itibaren her şey beni çok iyi hissettirdi. Stadyumu ve insanları sevdim. Şehirden çok güzel bir hava aldım.

İstanbul'un Boğaziçi Köprüsü olduğu gibi Hull'da Humber Köprüsü var. Bu da kaderin bir başka işaretidir. Forma renkleri bile beni çok etkiledi. Kardeşimle birlikteydim ve "Bu benim şehrim ve bu benim takımım" dedim."

Acun Ilıcalı'nın hedefleri

Ilıcalı, Hull City ile gerçekleştirmek istediği hedefleri de açıkladı.

Kariyerim boyunca hiçbir zaman başarısız olmadım” diyor Acun Ilıcalı. 'Her yıl bir öncekinden daha iyiydi.

"Hollywood'un en büyük yıldızlarını şovlarıma insanları eğlendirmek için getirdim. İnsanları eğlendirdiğimde çok mutlu oluyorum, bu yüzden Hull bu güzel insanları eğlendirmek için yeni hedefim.

Bir yıl içinde olacağını söyleyemem ama tüm konsantrasyonumuz gelecek yıldan itibaren Premier Lig olacak. İlk hedef bu ama inanın bana Premier Lig'e gidebilirsek küme düşme adaylarından olmayacağız. Hedefimiz ilk altı takım arasında olmak olacak.

Leicester'da Hull'da olmayan hiçbir şey yok. Leicester'ın son yıllardaki performansını gerçekten takdir ediyorum ve bir sonraki Leicester olmaya aday olduğumuzu söyleyebilirim. Bu takımın kupa kazanma potansiyeli var.'

Transfer konusu

Ilıcalı, 'Para kazanmak için burada değilim' diyor. 'Planlarımın hiçbiri ne kadar kazandığıma bağlı değil. Bir şey yaparsam, bu Hull City'nin iyiliği için olacak.

"Birkaç transfer yapmamız gerekiyor. Şimdiden iyi bağlantılarım var. En pahalı değil, doğru transferler yapıp Premier Lig'e gitmek istiyoruz.

Hull City taraftarları bizim gibi Premier Lig'e gitmek istiyorsa hep birlikte çalışmalıyız. Taraftarlar bu takımın en önemli parçasıdır.

"Taraftarları oyunun içine alarak futbol tarihinde bir devrim yapmayı hayal ediyorum. Dünya futbolunda daha önce hiçbir kulübün yapmadığı şekilde taraftarları kulübe dahil etmek istiyorum."

Türkiye ile ilişkiler

Ilıcalı, bu planları şimdilik gizli tutmak istiyor ancak kulübün Türkiye'de taraftar kitlesini büyütme konusundaki hırsları konusunda açık.

"Bu sadece başlangıç' diyor. 'Hull City'nin hesabını takip eden bir milyondan fazla taraftarımız olacak ve sanırım İngiltere'de 1 numaralı kulüp olarak Hull City'yi destekleyen 10 milyon Türk taraftarımız olacak.

Hull'luları tatile Türkiye'ye götürmek, ülkemin güzelliklerini yaşasınlar, Türkler bu güzel şehirle İngiltere'de futbolun tadını çıkarsınlar gibi çılgın şeyler hayal ediyorum.

Hull City ve Türkiye ile en iyi ilişkilere sahip olmak için tarihi bir zaman olacağını düşünüyorum. Belki de torunlarımıza dünyanın daha önce hiç yaşamadığı bir şeyi anlatacağız."

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