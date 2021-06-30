Hollanda'da Frank de Boer istifasını açıkladı

Hollanda teknik direktörü Frank de Boer, Avrupa Şampiyonası’ndaki başarısız sonucun ardından görevinden ayrıldı.

Eylül ayında Ronald Koeman’ın yerine takımın başına geçen De Boer, iki yılık kontrat imzalamıştı. Ancak 51 yaşındaki teknik adam 022 Katar Dünya Kupası’nı da kapsayan görev söresinini tamamlamadan milli takımdan ayrılmayı seçti.

Hollanda, Çek Cumhuriyeti’ne sürpriz bir şekilde yenilerek Avrupa Şampiyonası’na son 16 turunda veda etmişti. Yenilginin tüm sorumluluğunu üstlendiğini açıklayan De Boer, işlerin daha da kötüye gitmemesi için bu kararı verdiğini belirtti.

Neler söyledi?

Salı gecesi resmi bir açıklama yapan De Boer, istifa mektubunda şu satırlara yer verdi.

“Alınan sonuçların ışığında milli takım teknik direktörlüğüne devam etmeme kararı aldım. Hedefe ulaşamadık, bu çok açık.”

“2020’de göreve getirildiğimde onur duymuş ve bunu bir meydan okuma olarak görmüştüm, ama ilk andan itibaren üzerimde oluşacak baskının da farkındaydım.”

“Baskı şimdi daha da yükselecek ve bu ne benim için, ne de Dünya Kupası elemelerinde çok önemli bir maça hazırlanacak olan takım için sağlıklı bir ortam oluşturmuyor.”

“Herkese, özellikle de taraftarlara ve oyuncularıma teşekkür ediyorum. Milli takımda üst düzey bir futbol deneyimi ortaya çıkaran yönetime de şükranlarımı sunuyorum.”

Kritik maç öncesinde arayış başladı

Hollanda Federasyonu Futbol Direktörü Nico-Jan Hoogma, De Boer’un istifası hakkında şöyle konuştu.

“Frank’in tüm gayretlerine rağmen çeyrek final hedefinin gerisinde kaldık.”

“Avrupa Şampiyonası’nda daha iyi bir sonuç bekliyorduk, ama olmadı. Frank umduğumuzun aksi yönde bir karar aldı.”

“Yerine geçecek ismi bulmak için iyi bir araştırma yapmamız gerekiyor.Eylül ayında Oslo’da Norveç’e karşı önemli bir eleme maçına çıkacağız. Şartları geniş bir şekilde değerlendirip, ihtiyacımız olan teknik direktör profilini ortaya çıkaracağız.”

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye ile birlikte G Grubu'nda yer alan Hollanda, üç maçta 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gruptaki ilk maçında Türkiye'ye 4-2 mağlup olan Hollanda, ardından Letonya'yı 2-0, Cebelitarık'ı ise 7-0 ile geçti.

Ajax'tan sonra başarıya hasret

2010-16 yılları arasında Ajax’ı dört kez Eredivisie şampiyonluğuna taşıyan De Boer, ardından Inter, Crystal Palace ve Atlanta United ile başarısız denebilecek teknik direktörlük deneyimleri yaşamıştı.

Koeman’ın Barcelona ile anlaşıp milli takımdan ayrılmasının ardından, geçen yıl Haziran ayında Frank de Boer göreve getirildi.

Portakallar’ın başında 15 maça çıkan De Boer, UEFA Uluslar Ligi’nde 2020/21 sezonunun son dört maçında ve 2022 Dünya Kupası elemelerindeki ilk üç mücadelede yedek kulübesindeydi.

De Boer idaresinde 15 maçta sekiz galibiyet, dört beraberlik ve üç yenilgi alan Hollanda, Euro 2020’ye C Grubu’ndaki üç maçını da kazanarak hızlı bir giriş yapmıştı.

Ukrayna, Avusturya ve Kuzey Makedonya karşısında alınan galibiyetlerin ardından artan umutlar, Budapeşte’deki 2-0’lık Çek Cumhuriyeti yenilgisiyle boşa çıktı.

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