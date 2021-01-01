Hertha Berlin 0-1 Bayern Münih | Coman karları eritti

Bayern Münih, Hertha Berlin engelini 1-0'la geçti, karlı havada oynanan maçta galibiyet golü Kingsley Coman'dan geldi.

Bundesliga'da 20. haftanın açılış maçında Hertha Berlin, Bayern Münih'i konuk etti.

Yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Bayern Münih, 11. dakikada penaltı kazandı ama topun başına geçen golcü oyuncu Robert Lewandowski vuruşu gole çeviremedi.

Bavyera ekibi buna rağmen öne geçmek için fazla beklemedi. 21. dakikada Kingsley Coman, takımını 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşma bu golle 1-0 sona erdi.

Bundesliga'da 48 puana yükselerek liderliğini açık ara sürdüren Bayern Münih, bu maçın ardından Katar'a uçacak ve Pazartesi günü Dünya Kulüpler Kupası'nda Al Ahly ile yarı final mücadelesine çıkacak. Alman devi, Katar'daki macerasını tamamladıktan sonra Bundesliga'daki bir sonraki maçını Cumartesi günü A.Bielefeld ile oynayacak.

17 puanda kalan Hertha Berlin ise Stuttgart deplasmanına gidecek.