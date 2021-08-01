Adı Manchester City ile anılan Harry Kane, gelecek hafta transfer kararını Tottenham’a bildirecek.

Sergio Agüero’nun ayrılmasıyla birlikte kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Manchester City, transferdeki bir numaralı hedefi olarak Harry Kane’i belirlemişti.

Ayrıca son Premier Lig şampiyonu City, Aston Villa’dan Jack Grealish’i de kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

Kariyerinin geri kalanında kupalar kazanmak istediğini belirten Kane’in de Tottenham’dan ayrılmak istediğini gelecek haftada tekrar kulübe bildirmesi bekleniyor.

Neler yaşandı?

İngiliz basınından The Telegraph’ın haberine göre Harry Kane, İngiltere Milli Takımı’ndan arkadaşı Jack Grealish’le birlikte Manchester City’ye gitmek istediğini yeni haftada Tottenham’a bildirecek.

Ayrıca Tottenham’ın haziran ayında Manchester City’nin İngiliz golcü için yaptığı 100 milyon pound’luk teklifi reddettiği ileri sürülmüştü.

City, Kane’in transferine izin vermek için daha yüksek miktarlar talep eden Londra temsilcisini yüksek miktarda bir bonservis bedelinin yanı sıra takasta da bir oyuncu önererek ikna etmeye çalışabilir.

Kane geride bıraktığımız sezonda neler yapmıştı?

2020-21 sezonunun büyük bir bölümünü Jose Mourinho’nun kanatları altında geçiren Harry Kane, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geride bıraktı.

Premier Lig’i 23 gol 14 asistle tamamlayan İngiliz santrfor, ligin hem gol hem de asist kralı olmuştu.

İngiltere Milli Takımı’nın da kaptanı olan ve Gareth Southgate’in en çok güvendiği oyuncuların başında gelen Kane, Euro 2020’yi de dört golle tamamladı.

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