Hansi Flick Almanya'nın başına geçmek için gün sayıyor

Almanya Milli Takımı'nın Joachim Löw'den sonraki teknik direktörü çok büyük bir sürpriz olmaması halinde Hansi Flick olacak.

Bayern Münih'teki teknik direktörlük görevini sezon sonunda Julian Nagelsmann'a bırakacak olan Hansi Flick, Euro 2020 sonrasında görevinden ayrılacak olan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw'ün yerine geçmek için federasyon yetkilileri görüştüğü yönündeki iddiaları doğruladı ve büyük oranda anlaştıklarını açıkladı.

Hansi Flick ne söyledi?

Flick birkaç küçük detayın ardından yapılan anlaşmanın resmen duyurulacağını söyledi:

"Federasyon ile görüştüğümü açık bir şekilde itiraf edebilirim. Bazı detayların çözüme kavuşması gerekiyor. Sonrasında resmi açıklamanın hızlıca yapılacağını düşünüyorum.

"Bayern Münih ile çıktığım yolculuktan büyük bir keyif aldım. Harika bir takımla Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. En üzüldüğüm maçlar ise PSG'ye elendiğimiz Şampiyonlar Ligi karşılaşması ve Almanya Kupası'nda Holstein Kiel'e karşı aldığımız yenilgi oldu."

Adı Barcelona ile anılıyordu

Bayern Münih'ten ayrılacağını açıklamasının ardından birçok takımın yakın bir ilgi gösterdiği Flick'in adı, La Liga'da şampiyonluğu kaybeden Barcelona ile de anılıyordu.

Ronald Koeman ile yollarını ayırması beklenen Katalan devinde başkan Joan Laporta'nın Hansi Flick'i takımın başına getirmeyi arzuladığı öne sürülmüştü.

Bayern Münih'e Niko Kovac'ın yardımcısı olarak adım atan ve Hırvat teknik adam ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna oturan 56 yaşındaki Flick, görevde olduğu 1.5 senede altı kez kupa sevinci yaşadı.

Flick'in takımı Barcelona'yı da Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 8-2 ile geçmişti.

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