Hakan Çalhanoğlu Inter'de 20 numarayı giyecek

Milli futbolcu Inter'deki ilk hazırlık maçına çıkarken, Milan'dan ayrılık sürecine ve yeni takımındaki hedeflerine değindi.

EURO 2020'nin ardından Milan'dan ayrılan ve Inter'in yolunu tutan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımıyla çalışmalara başladı. Inter'in 16-0 kazandığı Sarnico maçında yeni takımıyla ilk maçına çıkan ve 30 dakika süre alan Hakan, Milan'dan ayrılma kararının kolay olmadığını ancak yeni bir başlangıç için hazır olduğunu söyledi.

Hakan Çalhanoğlu ne söyledi?

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi'nin transfer sürecinde kendisini sürekli aradığını belirten Çalhanoğlu, Inter'de başarılı bir dönem geçirmek için sabırsızlandığını söyledi:

"Bu benim için yeni bir meydan okuma ve şimdiden harika hissediyorum. Milan taraftarının hayal kırıklığına uğramasını anlayabiliyorum ama Milano'da takım değiştiren ilk oyuncu değilim ve son da olmayacağım.

"Milan'da beni gerçekten takımda tutmak isteyen tek kişi teknik direktör Stefano Pioli'ydi ama kararıma saygı duydu. Çok asist yapan ve çok fazla gol şansı yaratabilen bir oyuncuya dönüşmemde büyük bir rolü vardı."

Eriksen'in yerini alacak

Inter'in oynadığı 3-5-2 sistemini sevdiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, bu dizilişte EURO 2020'de kalp rahatsızlığı geçirecek olan Christian Eriksen'in yerini alacak olmasını da değerlendirdi:

"Serie A'yı yeni kazanmış bir takıma katıldım. Hedefimiz bu başarıyı bir kez daha tekrarlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde harika işler başarabilmek. Hayatım boyunca hep 10 numarayı giydim ama Inter'de 20'yi seçtim çünkü burada 10 numara Lautaro'ya aitti. Bu nedenle 10+10 formülüyle 20'yi tercih ettim.

"Christian'ı çok seviyorum. Onunla benzer bir rolümüz var. Kjaer'den durumuyla ilgili uzun uzun bilgi aldım. Onu kucaklamak için burada bekliyorum.

"Lukaku ve Lautaro ile birbirimizi iyi tanımamız gerekiyor. Benim onların hareketlerini anlamam, onların da beni tahmin etmesi gerek. Bunun için zamanımız olacak ama onları bekleyemem ve asistlerime şimdiden başladım!"

İtalya tahmini

Türkiye'nin puansız tamamlanan EURO 2020 performansı sonrası şampiyonayı da değerlendiren Hakan Çalhanoğlu, İtalya'nın hak edilmiş bir şampiyonluk elde ettiğini belirtirken, "İtalya ile oynadığımız ilk maçın ardından takım arkadaşlarıma turnuvanın şampiyonunun İtalya olacağını söylemiştim" dedi.

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