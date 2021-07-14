Dört Büyükler’in başkanlarından tarihi buluşma

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başkanları televizyonda bir araya gelerek Türk futbolunun sorunlarını masaya yatırdı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Habertürk TV’de Serap Belet’in konuğu oldu.

Türk futbolunun öncü kulüplerini yöneten isimler, gündemle ilişkili çarpıcı açıklamalar yaptı. Dört başkan kulüplerin ortak problemlerini dile getirirken, çözüm için atılması gereken adımlara vurgu yaptı.

Kulüpler isteklerinde ısrarcı olacak

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hak arama mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

“Biz haklarımızı aramak, sorunlarımızı çözmek için mücadele veriyoruz. Bu bir kavga gibi algılanıyor.”

“Bitmeyen yayın ihalesi sorunlarımızdan biri. Kulüplerin gelirlerinin erozyona uğradığını görüyoruz.”

“İlk 2 sene yayıncı kuruluşla sorunsuz yürüdü ama son 2 senede pandemi gerekçe gösterilerek çıkarılan ekonomik tablo bizi yoruyor. Bizim en çok desteğe ihtiyacımız dönemde destek olunmaması bizi üzüyor.”

“Federasyondan taleplerimize yanıt alıyoruz, sayfalarca cevap geliyor ama olumlu yanıt alamıyoruz. İstek ve taleplerimiz yerine getirilemiyor. 400 kere de olsa kapıyı çalacağız!”

Yabancı konusunda rekabet vurgusu

"Altyapısı kuvvetli takımlar yabancı kuralından etkilenmeyebilir. Yabancı kuralı çıkınca Türk futbolcuların ücretleri ikiye, üçe katlandı."

"Yabancı oyuncu getirip rekabet ortamı yaratırsan bizim oyuncularımız Juventus'a gidiyor. Ama diğer türlü nasıl olsa oynuyorum diye kalıyor."

İndirim isyanı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşun talebiyle yapılan indirimlere tepki gösterdi.

“Ben başkanlığa seçildiğimden beri şunu söylüyorum; sorunlarımız ve çıkarlarımız aynı. Ortak hareket etmemiz gerekiyor. Bu açıdan çok mutluyum bu programda olduğum için. Bu, tarihte bir ilk.”

“Federasyonumuz sorunların dibine inmiyor, sorunlarımız çözülmüyor. Geçen sene bir sürü kulüp mali kongreye katılmadı. Kimseye sormadılar neden diye. Dört tane sorunumuz var, en önemlisi yayıncı kuruluş sorunu. Arkasından da yabancı kuralı.”

“Son 4 senede Avrupa'daki ilk 5 ligin yayıncı gelirleri %7.5 artmış. Türkiye'de ise %27 inmiş. Biz neden her sezon bir indirimle muhatap olmak zorundayız?”

"Ali Koç antipatisi var"

"Birkaç kulüp başkanıyla federasyona çağrıldık ve yabancı kuralı toplantısı yaptık. Biz öneri sunduk. Az yabancı oyuncu oynatan takımlar ile milli takımlara oyuncu veren takımlar mükafatlandırılsın dedik."

"Federasyon toplantısı sonunda kurallar ve öneriler üzerine konuştuk. Ama bunları konuşmamışız gibi üç gün sonra bir açıklama yayınladılar. Bu kararı sorguladığımız zaman devlet büyüklerini adres gösteriyorlar."

"TFF'den bir yönetici bazı kulüpleri arayıp neden Ali Koç'un suyundan gidiyorsunuz deme cüretini gösteriyor. Altyapıda bir maça Ali Koç isminde hakem atandı diye, atayan adamı görevden aldılar. Böyle bir Ali Koç antipatisi var."

"Bıçak kemiğe dayandı"

"Sezon ortasında bazı kulüplerimizin de tamam dediği şekilde yabancı sayısı 14'ten 16'ya çıktı. Peki siz bize dediniz mi sezon sonu yine değişecek, ona göre mukavele yapın diye? Artık yeter, bıçak kemiğe dayandı."

"Geçen sezon ilk maçların ilk dakikasında hiçbirimiz oynamadık. İrade koyduk. Kulüpler Birliği bir irade koyar ve kimse karışamaz. En kötü üçer puanımızı silerler, o da bir şey fark ettirmez."

"Artık seyirci olmayacağız, kaptan olacağız.”

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüplerin artık futbolun dümenine geçmesi gerektiğini söyledi.

“Süper Lig'deki Passolig kartları toplamının %78'i burada oturuyor. Kronikleşmiş problemlerimiz var. Bunlar kavga ederek çözülemeyecek. Bu problemleri halletmezsek yeni bir kaos sezonuna başlayacağız.”

“Biz, kulüpler olarak Türk futbolunun sahibiyiz. Federasyonu oyunu yönetmesi için seçiyoruz ama gelinen noktada federasyon kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Biz artık seyirci olmayacağız, kaptan olacağız.”

“Yayıncı kuruluşu biz bu ihaleye zorla sokmadık. Biz yayıncı kuruluşun sahibinden zengin değiliz. Neden biz onları idare edelim?”

“Disiplin Kurulu'nun verdiği cezayı Tahkim'e gönderin, orada cezayı indirecekler deniyor. Böyle bir adalet sistemi olur mu? TFF'nin kendi atadıkları, kendi aldıkları kararı denetliyor. Böyle bir sistem olmaz.”

"Başarısızlığın faturası bize kesilemez"

Burak Elmas, yabancı kuralı konusunda da sert açıklamalar yaptı.

"Kulüplerin iradesine rağmen bu yabancı kuralı alındı. Milli takımda uluslararası çok büyük takımlarda oynayan futbolcular var."

"Senin hocan Avrupa Şampiyonası'nda başarısız diye yabancı kuralı getirilemez. Bunun cezası bize kesilemez."

"Bugün Fransa şampiyonunda üç Türk var, Premier League'de oyuncular var. Geçmişte yoktu bu. Milli marş okunmuyormuş. Etiyopyalı atlet milli formayla başarılı olunca herkes mutlu, bizde milli marş okunmuyormuş."

"TFF'nin açıklamasına göre bizden fazla yabancı oynatan iki lig İtalya ve İngiltere. Geçen hafta EURO 2020 finali oynadılar. Demek ki milli takıma daha çok Türk oyuncu bulmak için yabancı sınırıyla oynamaya gerek yok."

"Enflasyondan etkilenen asıl biziz"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise Anadolu kulüplerinin yaşadığı mali sorunlara dikkat çekti.

“Eğer sorunlar varsa, hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar yılların problemi. Eğer buradaki en büyük paydaşlar 4 büyük kulüpse, en büyük sorumlu biziz.”

“Dört büyük kulüp için naklen yayın geliri genel bütçenin %20-40'ını etkilerken Anadolu kulüplerini %60-90 etkiliyor. Bizi rahatsız eden konulardan biri Anadolu kulüplerinin çok ciddi bir çıkmaza sürüklenmesi.”

“Harcamalarımızın %60-80 arası döviz üzerinden. Eskiden 750-800 bin Euro gelir elde ettiğiniz üç puan geliri şu anda 190 bin Euro civarında.”

“Yayıncı kuruluş kurdan etkilendik diyor indirim istiyor, pandemiden etkilendik diyor indirim talep ediyor, enflasyondan etkilendik diyor indirim talep ediyor. Enflasyondan etkilenecek birisi varsa o biziz. Bizim artış istememiz gerekiyor.”

Daha fazlası için:

Layvin Kurzawa, Galatasaray'ın ihtiyacı olan sol bek mi?

Paulinho, Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın yerini doldurabilir mi?

Manchester City'den Harry Kane için rekor transfer teklifi