Hagi ve Popescu, Galatasaray'ı PSV önünde şanslı görüyor

Galatasaray’ın iki efsane ismi Gheorge Hagi ve Gheorghe Popescu, Florya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Hollanda’nın PSV takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Florya tesislerinde sürdürüyor.

Galatasaray formasıyla büyük başarılara imza atan Hagi ve Popescu, antrenmanı teknik direktör Fatih Terim ile birlikte takip etti.

Neler söylediler?

Hagi ve Popescu antrenmanın ardından GS TV’ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın kazanma geleneğine vurgu yapan Hagi, PSV eşleşmesini değerlendirdi.

“Buraya her geldiğimde Galatasaray’da geçirdiğim yıllar aklıma geliyor ve büyük bir mutluluk hissediyorum.”

“Hocayı ve takımı görmek beni çok mutlu etti.”

“Kazanmak Galatasaray için bir gelenek. Galatasaray her zaman şampiyonluğu hedefleyen bir takım. Böyle bir kulübün mantalitesi bu olmalı.”

“PSV kolay bir rakip değil, ama Galatasaraylı futbolcuların daima, ‘Geçemeyeceğimiz rakip yok, biz her rakibi yenebilecek güçteyiz’ diye düşünmesi gerekiyor. Bunu yaparlarsa her şey mümkün.”

Popescu ise Galatasaray’ın geçen sezon bir gol farkla kaybettiği Süper Lig şampiyonluğuna değinerek, yeni sezon için tahminde bulundu.

“Florya’ya geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Bana göre Florya oyunculuk dönemime kıyasla hiç değişmemiş. Hocayı görmekten mutluluk duydum.”

“Buraya geldiğimde oynadığım diğer kulüplerde hissetmediğim özel bir duyguyu yaşıyorum.”

“Futbolda denge her zaman sağlanır. Ümit ediyorum ki Galatasaray bu sezon bir gol farkla şampiyon olsun.”

“Galatasaray denince aklıma ilk olarak kazanmak geliyor. Her sezon yola bunu düşünerek çıkmalılar.”

Gönlü Galatasaray'dan yana

1990-1994 yılları arasında PSV formasını 130 kez giyen Popescu, iki eski kulübünün düellosunda Galatasaray’ı destekleyeceğini açıkladı.

“PSV önemli bir kulüp, orada da dört yıl oynadım, ama Galatasaray’ın kazanmasını istiyorum. Galatasaray ve Barcelona gönlümde ayrı bir yere sahip.”

“Futbolcuların antrenmandaki formunu göz önüne alırsak, Fatih Terim idaresinde elemeleri geçeceklerini düşünüyorum.”

Efsane ikili

90’lı yılların ikinci yarısında Barcelona’dan Galatasaray’a transfer olan Hagi ve Popescu, kulüp tarihinin altın çağına liderlik etti. Bu dönemde UEFA Kupası’nı kaldıran Galatasaray, üst üste dört kez lig şampiyonu olmuştu.

Oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Hagi, 2004-2005 ve 2010-2011 yıllarında iki kez Galatasaray’ı çalıştırdı.

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