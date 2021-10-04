Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, Ole Gunnar Solskjaer'e mi kızdı?

Cristiano Ronaldo, Everton ile berabere kaldıkları maçta suçun Ole Gunnar Solskjaer'de mi olduğunu düşünüyor?

Eski Manchester United yıldızı ve yorumcu Gary Neville, Cristiano Ronaldo'nun Everton ile 1-1 berabere kaldıkları ve ikinci yarıda oyundan alındığı karşılaşmada karamsar tepkisinin Kırmızı Şeytanlar'ın patronu Ole Gunnar Solskjaer'e olduğunu söylüyor.

Portekizli süperstar, karşılaşmanın 57. dakikasında yerini Edinson Cavani'ye devrederek oyundan ayrıldı. Ronaldo'nun soyunma odası tüneline giderken kendi kendine mırıldandığı gözlerden kaçmadı.

36 yaşındaki oyuncunun eski takım arkadaşı Gary Neville ise bu mırıldanmanın Ole Gunnar Solskjaer üzerinde baskı yarattığına dikkat çekiyor.

Gary Neville ne söyledi?

Eski Manchester United oyuncusu Neville, Sky Sports'ta Ronaldo'nun Everton ile çıkmaza girdiği karşılaşmadaki tepkisini anlattı:

"Maçı izledim ve sahadan ayrılışını gördüm. Hoşuma gittiğini söyleyemem."

"Cristiano oynamadığı zaman üzülüyor mu? Evet. Cristiano gol atmayınca üzülüyor mu? Evet. Takım kazanamadığında Cristiano inanılmaz bir şekilde sinirlenir mi? Tabii ki. Bunları biliyoruz. Bunu kanıtlamak zorunda değil."

"Kendi kendine mırıldanarak sahadan ayrılıyor, bu da akılda soru işareti yaratıyor. Cristiano ne söylüyor? Kime sinirleniyor? Sadece menajere doğru dönebilirdi."

"Cristiano, bu tür eylemlerin menajer üzerinde gerçek bir baskı yaratacağını bilecek kadar akıllı - bu altında yatandan daha fazlası."

"Bence bu önümüzdeki birkaç ay içinde çözülmesi gereken bir sorun.

Cristiano her zaman gol atmayacak ve belki de her maçta oynayamayacak. Ama eğer öyle çekip gidecekse, bu Ole Gunnar Solskjaer üzerinde muazzam bir baskı yaratacak."

Solskjaer, Manchester United'daki sorunları idare edebilir mi?

İlk olarak Aralık 2018'de Jose Mourinho'nun yerine geçici antrenör olarak Manchester United'ı devralan Solskjaer, teknik direktörlük sınavının en zorlusundan geçti.

Kırmızı Şeytanlar ile 2024 yılına kadar anlaşan Norveçli menajer, kupasız bir dönemin ardından yeni kadrosuyla gözünü mutlak başarıya dikti.

Neville, eski takım arkadaşının karşılaştığı zorluklara da değindi: "Ole kulübün kimliğini ve yolunu kaybettiği bir dönemde inanılmaz bir köprü oldu."

"Sir Alex Ferguson'un kulüpten ayrılmasıyla yolun kaybedildiğinden şüphe yok. Ole bazı değerleri geri kazandırdı."

"Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi transferler üzerinde bir baskı oluşturuyor.

Ole de bunu biliyor. Basın toplantısında söyledi. Kazanması gerekiyor. Üç dört yıl içinde bir kupa kazanmanız gerekiyor ve böyle oyunculara da sahipsiniz."

"Ole, bencil olmalı, Cristiano'yu doğru şekilde yönetmeyi sağlamalı."

Manchester United'ı ne bekliyor?

Manchester United, yedi maçta topladığı 14 puanla Premier Lig tablosunda dördüncü sırada yer alıyor.

Son milli molanın ardından 16 Ekim'de Leicester City maçı ile yeniden harekete geçecekler.

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