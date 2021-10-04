Barcelona, Manchester City’nin yıldızının peşinde

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Barcelona, Manchester City’nin yıldızını istiyor.

Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi isimlerle yollarını ayıran Barcelona, bir yandan Ousmane Dembele Sergio Agüero ve Ansu Fati gibi hücum kozlarının iyileşerek tam formlarını yakalamasını bekliyor.

Agüero ve Memphis Depay’ın yanı sıra Luuk de Jong ile de anlaşmaya varan Barcelona, devre arasında hücumdaki alternatiflerini arttırmayı hedefliyor.

İspanyol basını, Katalan ekibinin devre arası transfer dönemi için iki hücumcuyu listesine aldığını yazdı.

Barcelona’da hedef Sterling ve Dani Olmo

Mundo Deportivo ’nun haberine göre Yaz transfer döneminin son günlerinde RB Leipzig’ten Dani Olmo ile ilgilenen Barcelona, Alman ekibinin bonservis isteğini yerine getirememişti ve transferden vazgeçmek durumunda kalmıştı. Ancak Katalan devi, İspanyol yıldız için girişimlerini sürdürmek istiyor.

Ayrıca haberde, gazeteci Oriol Domènech’in Raheem Sterling’in de Barcelona için önemli adaylardan biri olduğuna yer veriliyor. Euro 2020’de İngiltere Millî Takımı’nın en önemli isimlerinden biri olan Sterling, buna karşın 2021-22 sezonunda Manchester City’de istediği süreleri alamıyor. İngiliz basını, yıldız oyuncuyla Arsenal’in de ilgilendiğini belirtmişti.

Sterling’in City karnesi

26 yaşındaki Raheem Sterling, Manchester City formasını şu ana dek toplamda 302 maçta giydi.

İngiliz yıldız, bu maçlarda 115 kez gol sevinci yaşadı.

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